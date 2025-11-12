Se cumplen 25 años del lanzamiento del mítico Audi A2

A comienzos de la década de 1990, el Grupo Volkswagen y Audi anunciaron su objetivo de desarrollar un coche capaz de recorrer 100 km con apenas 3 litros de combustible, y poco después comenzaron los primeros trabajos en el proyecto.

En el IAA de septiembre de 1999 se presentó al mundo el A2 desarrollado para producción en serie: el primer coche compacto de la historia reciente cuya carrocería estaba fabricada íntegramente en aluminio.

La carrocería del A2, incluidas las cuatro puertas y el portón trasero, pesaba únicamente unos 153 kg, es decir, alrededor del 60% del peso de la carrocería de un sedán comparable con una carrocería convencional de acero.

Chasis Audi A2 | Audi

Para el A2 se construyeron allí nuevas instalaciones de producción, inauguradas el 15 de noviembre de 1999. Ese mismo día, Audi presentó también el A2 1.2 TDI, el primer automóvil de cuatro puertas con un consumo de solo 3 l/100 km.

A lo largo de la vida comercial del Audi A2 se ofrecieron en total dos motores de gasolina y tres variantes diésel. Los dos modelos de gasolina montaban un bloque de cuatro cilindros en línea y estaban disponibles con transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.

El consumo combinado era de 5,9 l/100 km. Los A2 con motor diésel incorporaban propulsores tricilíndricos con inyección directa mediante sistema bomba-inyector. Para el lanzamiento al mercado, el 30 de junio de 2000, se ofrecía un motor de gasolina y un TDI, ambos con una potencia de 75 CV.

Audi A2 | Audi

El A2 1.2 TDI con un gran coeficiente aerodinámico de 0,25 Cx

El Audi A2 1.2 TDI, presentado a finales de 1999, salió a la venta en marzo de 2001. Desarrollaba 61 CV y consumía solo 2,99 l/100 kilómetros. Su motor turbodiésel de inyección directa estaba fabricado íntegramente en aluminio.

En la transmisión automática de cinco velocidades, un sistema electrohidráulico asumía la función del embrague. El uso de piezas adicionales de aluminio, llantas ligeras forjadas de aluminio especial y asientos traseros con peso optimizado permitió reducir el peso en 135 kg en comparación con la versión básica, hasta alcanzar un peso en vacío de 855 kg.

Para optimizar aún más la aerodinámica, se cerraron parcialmente las entradas de aire frío en la parte delantera, se optimizó el flujo gracias a las ranuras en los laterales y se estrecharon los neumáticos. De este modo, los ingenieros lograron reducir el coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.28 Cx para el modelo básico a un valor de 0.25 Cx.

Audi A2 | Audi

En 2002, Audi añadió un motor FSI de 1,6 litros a la gama. Sus 110 CV permitían al A2 alcanzar una velocidad máxima de más de 200 km/h. A partir de marzo de 2003, la marca de los cuatro aros ofreció el Audi A2 en una edición especial denominada“colour.storm”, en los colores amarillo Imola, rojo Misano con efecto perlado, azul Sprint con efecto perlado y naranja Papaya.

Los interiores en colores a juego y los detalles pintados en negro mate, como el techo y los embellecedores de los pasos de rueda, creaban un llamativo contraste. Los modelos podían combinarse con numerosos extras opcionales, así como con cuatro de las cinco variantes de motor, excepto el 1.2 TDI.

Casi un cuarto de siglo después, este pequeño milagro del espacio sigue contando con numerosos admiradores: muchos conductores siguen apreciando su A2 como un compañero económico, fiable y atractivo para su vida cotidiana.