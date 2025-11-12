GP de Las Vegas 2025 de Fórmula 1: horarios y dónde ver la carrera

La Fórmula 1 llega a la ciudad del juego, Las Vegas, con algo todavía más importante que las fichas de casino en juego, el título de campeón del mundo en esta temporada 2025. El británico Lando Norris salió de Sao Paulo reforzando su liderato en el mundial y ya está 24 puntos por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri, que una vez más, no tuvo el día en Brasil.

El de Las Vegas se trata de un circuito urbano, un tipo de trazado que está muy de moda en los últimos años, con una longitud de 6,2 kilómetros que lo convierten en uno de los más largos del calendario y donde se llegan a alcanzar hasta 342 km/h.

Consta de 17 curvas y tres largas rectas, una de ellas, de casi 2 kilómetros de extensión y que se presenta como una de las zonas más convenientes para realizar maniobras de adelantamiento, al ser un punto de activación del DRS de los dos que tiene el circuito.

Gráfico del Circuito urbano de Las Vegas | F1

Favoritos

El piloto de McLaren, Lando Norris se posiciona como principal favorito para llevarse el triunfo aquí, después de sus recientes actuaciones en las carreras de México y Brasil, en las que consiguió la victoria. Max Verstappen, aunque sigue con opciones al título y sus esfuerzos están siendo gigantescos, lo tiene muy complicado para vencer al británico.

No hay que perder de vista a los hombres de Mercedes, que la temporada pasada sorprendieron a todos con un George Russell que se llevó la victoria, al resultar ser un circuito más beneficioso para su coche.

Mercedes en el GP de Las Vegas 2023 | Mercedes-AMG Petronas F1

Ferrari buscará tener un fin de semana con menos inconvenientes de los que tuvieron en Sao Paulo, que resultó ser una auténtica pesadilla para los de Maranello, con un doble abandono el domingo. Únicamente consiguieron pescar un par de puntos en la Sprint del sábado.

Aston Martin tiene este Gran Premio marcado en el calendario como uno de los circuitos en los que pueden ser el peor coche, por lo que las expectativas son nulas. Por su parte, Williams, tendrá que tratar de recuperar la consistencia perdida en las últimas carreras, aunque este trazado podría irle bien a su coche.

Fernando Alonso (Aston Martin) en el GP de España | Reuters

Horarios

Viernes 21 de noviembre

Libres 1

03:30h - 04:30h

Libres 2

07:00h - 08:00h

Sábado 22 de noviembre

Libres 3

03:30h - 04:30h

Clasificación

07:00h - 08:00h

Domingo 23 de noviembre

Carrera

07:00h - 08:59h

Todas las sesiones se podrán seguir en DAZN F1, tanto en la aplicación como en la plataforma de Movistar +.