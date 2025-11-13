DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ANTENA 3 - 09:45H
Este domingo, en CC: Renault Rafale, Audi Q3, Alfa Romeo Tonale, Skoda Enyak y más Centímetros Cúbicos
Este domingo, 16 de noviembre (Antena 3 - 09:45h.), vuelve Centímetros Cúbicos, con cinco interesantes pruebas y lo último de lo último del mundo del motor.
Louis Renault, uno de los tres fundadores de la marca francesa, era un apasionado por los coches, pero también de la aviación. De ahí que, en 1933, comprara la empresa Caudron, para desarrollar aviones de carreras. Así nació el C460, apodado Rafale, ráfaga en francés.
Con todo lo aprendido por tierra y por aire, Renault ha presentado el Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4. Su punta de lanza tecnológica que nosotros hemos probado.
También nos subiremos al Alfa Romeo Tonale, un SUV de aspecto elegante y robusto, ahora con el "trilobo", la parte delantera de los Alfa , con tres aberturas y que se ha reinterpretado.
En esta actualización del Tonale, entre otros, se ha aumentado la anchura de vías, delantera y trasera, en un centímetro para que vaya más asentado y más estable. No te lo pierdas.
Si hay un modelo eléctrico pionero en Skoda y que tan buenos números le ha dado, ese es el Enyaq. Cuando se sumó la terminación Coupé, sabían que era todo un acierto, y más con sus acabados más deportivos. Lo hemos analizado al detalle en su versión más dinámica.
Finalmente, conoceremos de primera mano el Audi Q3, uno de los modelos más exitosos de la firma alemana, más elegante y deportivo que nunca. Una mezcla perfecta.
