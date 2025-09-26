Tesla, en contra de Trump, pide que se mantengan los estándares de emisiones de los vehículos

Tesla ha instado a los reguladores medioambientales de Estados Unidos a mantener los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero que se pusieron en marcha para empujar a la industria a vender vehículos eléctricos en mayor número.

Las regulaciones finalizadas bajo el mandato del presidente Joe Biden asumían que más del 50% del mercado automovilístico estadounidense estaría compuesto por modelos totalmente eléctricos en 2032.

"Son un ejercicio legal de la autoridad que el Congreso otorgó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para regular los gases de efecto invernadero de los nuevos vehículos de motor", ha apuntado Tesla en una presentación regulatoria publicada por la EPA.

Tesla ha expresado que "anima respetuosamente a la EPA a no rescindir la Declaración de Peligro, ya que dicha declaración es legal, se basa en un sólido registro fáctico y científico, y ha sido una parte establecida de la ley federal durante más de quince años".

El esfuerzo de la EPA para derogar la conclusión de peligro es parte de una serie de acciones bajo el presidente Donald Trump para reducir el apoyo federal a los vehículos eléctricos, de los cuales Tesla es el mayor vendedor de la nación.