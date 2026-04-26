A prueba, el Nuevo Opel Astra: retoques estéticos y varias sorpresas bajo el capó

Hemos probado la última actualización de un viejo conocido como el Opel Astra, uno de los modelos más importantes del fabricante alemán. En 2022 pudimos conocer en Portugal la última generación del modelo, que traía muchas mejoras de diseño, seguridad y tecnología.

Y en esta ocasión, Opel nos ha citado en Croacia para que pudiéramos tormar contacto con el reciente facelift que llega este año a esta octava generación, que luce ligeros retoques estéticos y alguna sorpresa bajo el capó.

El nuevo Opel Astra sigue estando disponible con dos carrocerías: berlina de cinco puertas, con 4,37 metros de largo, y otra familiar, denominada Sports Tourer, con 4,64 metros. En esta actualización, el cambio más notable ocurre en su frontal, el “Opel Vizor”. Porque la máscara negra que forma parte del morro, ahora presenta una iluminación que desemboca en el logo de la marca, el cual también tiene luz.

Equipa un nuevo sistema de iluminación adaptativo en los faros principales, llamados Intelli-lux Pixel HD. Y para adaptar al modelo está nueva cara, también se ha rediseñado su paragolpes. De lateral vemos unas llantas de nuevo diseño de hasta 18 pulgadas y nuevos colores de carrocería: Blanco Kontur y Verde Klover.

Opel Astra | OPEL

Dentro encontramos una atmósfera similar a la de su predecesor, aunque ahora se incorporan materiales reciclados y unos nuevos asientos Intelli-Seats con certificación AGR de serie, que son comodísimos. También se han renovado los menús del sistema de infoentretenimiento.

Si hablamos de estética, no cambia demasiado. Tampoco creo que necesitara mucho retoque, porque sigue siendo un diseño muy moderno y actual.Su gama de motores, en cambio, si trae novedades muy interesantes.

La actualización del nuevo Opel Astra aterriza con varias tecnologías multienergía. Tenemos una versión diésel de 130 CV, con una autonomía de más de 1.110 km, perfecta para viajar; para aquellos que busquen adentrarse en la tecnología electrificada existen tres versiones: la híbrida autorrecargable, otra híbrida enchufable y una 100% eléctrica.

Y esta última, la versión eléctrica, es la que hoy hemos tenido entre manos. Además, con la carrocería Sport Tourer que, ¡ojo!, le convierte en uno de los pocos familiares eléctricos que puedes comprar.

Opel Astra | Centímetros Cúbicos

El nuevo Opel Astra estrena una batería de mayor capacidad en su versión eléctrica, pasando de 54 a 58 kWh de capacidad. Esto se traduce en una autonomía que llega hasta los 454 km, 34 más que antes. Además, ahora también equipa la tecnología V2L o, “Vehicle to Load”, que le permite cargar dispositivos externos como bicicletas eléctricas o similares.

Un poco más de autonomía para ser un poco más versátil. Me parece una combinación muy interesante esta carrocería familiar, que a mi ya sabéis que me encantan, junto con esta versión eléctrica. La cual, como antes, sigue contando con un motor de 156 CV que va genial y es muy eficiente.

El tacto del nuevo Opel Astra es muy bueno, muy alemán. Dirección precisa, suspensión firme, pero sin ser incómoda, para darle un toque picante al conjunto, unido a una gran seguridad a bordo gracias a un extenso abanico de ayudas y asistentes a la conducción.

Sin duda, uno de los mejores de su clase en relación calidad-precio, o mejor dicho, valor-precio.