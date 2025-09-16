Hace 20 años nadie lo habría creído, pero este 2025, si quieres un SUV, la batalla está entre el Volvo EX30 y el Kia EV3

Poco tiempo le llevó al KIA EV3 establecerse y consolidarse entre los primeros puestos de los coches eléctricos más vendidos de España. Rápidamente, desde las primeras matriculaciones registradas en octubre del 2024, caló en el cliente. No sorprende que ahora mismo sea el EV más elegido después de los Tesla Model 3 y Model Y. El coreano se hace fuerte como SUV compacto con el que es difícil competir en cuanto a precio-calidad.

Los rivales abundan y hay uno que, aunque no genere ni por asomo su volumen de venta, reúne una serie de características que hacen posible la comparación: el Volvo EX30. Sí, un KIA eléctrico se distingue a varios metros de distancia, pues los asiáticos destinaron un concepto de diseño inconfundible a su gama cero emisiones. Sin embargo, el sueco tiene lo suyo. La abrupta caída del techo al sector trasero le da un perfil que no todos los SUV compactos tienen. Algo parecido, sin exagerar tanto, al Honda 0 SUV que debutará en 2026.

Kia EV3 | Kia

Consumada la apreciación sobre diseños, pasemos a la carrera técnica, que indica que en ciertos ítems el EV3 es mejor que el EX30 y viceversa. Siete variables fundamentales divididas en dos grupos.El primero incluye lo esencial de sus propulsiones. Su condición de eléctricos resumida en las siguientes cifras de potencia, aceleración, autonomía y tiempo de carga rápida.

KIA EV3 vs. Volvo EX30: Uno es mejor en eficiencia, el otro en desempeño

Alerta Spoiler: el KIA es mejor en eficiencia de batería, pero el Volvo lo supera en potencia y prestaciones de su motor eléctrico, por lo que podemos hablar de una suerte de paridad en esta disputa de fortalezas y debilidades. Si nos limitamos a las versiones mecánicas de un solo motor, el EX30 cuenta con una batería básica con capacidad neta de 49 kWh, con la que promete hasta 337 kilómetros de autonomía máxima combinada.

Volvo EX30 | Volvo

En el EV3, que se sirve de un diseño aerodinámico que ayuda al rendimiento de la energía, la batería de partida es de 55 kWh, lo que le permite una autonomía en ciclo combinado de hasta 433 kilómetros. Eso sí: al ser la de Volvo más contenida, tarda en cargarse del 10 al 80 por ciento en 26 minutos, mientras que la del KIA necesita tres minutos más.

Decía, los dos parten de una configuración de un único motor eléctrico. Lo que cambia es la ubicación. El del EV3 se monta debajo del capó, donde envía a las ruedas delanteras una potencia de hasta 201 caballos. El del EX30 viaja atrás y transmite al eje trasero una máxima de casi 270 CV –286, para ser exacto–. El mejor 0 a 100 le pertenece, en efecto, al europeo, que lo logra en 5,7 segundos, contra los 7,5 segundos que tarda el de la marca surcoreana.

Volvo EX30 | Volvo

Mejor espacio interior para el asiático, mejor maletero y precio para el europeo

Si un cliente busca un SUV, por más compacto que sea, en parte lo que busca es espacio interior, sobre todo para los pasajeros de la segunda fila. En este aspecto, el KIA inclina la balanza a su favor con tres centímetros más de distancia entre ejes, 13 centímetros más para las piernas, 5,4 centímetros más amplio para hombros y con 17 centímetros más de espacio para las caderas. El Volvo, en tanto, es dos centímetros superior en espacio para la cabeza.

En volumen de carga se vuelve a la paridad. El EX30, al llevar motor trasero, le quita capacidad al maletero, que con 400 litros básicos pierde con el de 460 litros del EV3. Ahora bien, en el total es ligeramente superior, porque, al liberar el espacio debajo del capó, agrega un segundo maletero adelante de 70 litros extras.

Kia EV3 | Kia

El precio actual del Volvo EX30 en España termina de convertirlo en una amenaza potencial. Un coche que podría estar más arriba del ranking, porque, además de los valores detallados, se obtiene desde 21.600 euros con financiación y descuento por Plan MOVES III. Bajo las mismas condiciones, el KIA EV3 empieza en 22.900 euros. Tú escoges...