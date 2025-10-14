Si tu coche te ha dejado tirado, y necesitas algo para moverte por la ciudad, puedes comprarte un eléctrico por solo 9.000 €

Si tu cuñado es de esos que siempre tira de tópicos para no comprarse un coche eléctrico, ya puede saber que se le ha acabado, al menos, una de las excusas. Ya no son tan caros y, de hecho, un modelo en específico se puede comprar por menos de 9.000 euros. Lo conoces de sobra, y se llama Dacia Spring, el urbano eléctrico de la marca que ha cosechado más éxitos en España durante la última década.

El precio final del Dacia Spring puede quedarse en 8.990 euros tras aplicar los descuentos máximo del Plan Moves. Además, a la hora de adquirir el vehículo la marca rumana adelanta las ayudas, por lo que no hay que esperar durante meses y meses hasta que sean aprobadas por la administración. Una gran ventaja con la que Dacia espera aumentar considerablemente las ventas del Spring. Lo que sí hay que tener en cuenta es si en la comunidad autónoma en la que residen ya se han acabado los fondos del Plan Moves.

Dacia Spring | Dacia

Un europeo que vence a la competencia china

Este movimiento estratégico forma parte de la guerra de precios en la que están inmersas las marcas que han apostado por la electrificación, e incentivada por los reducidos costes de los modelos eléctricos chinos que han invado el mercado europeo en los últimos años. De hecho, una de las razones concretas por las que Dacia ha reducido tanto el precio del Spring es la competencia en el sector urbano eléctrico del (chino) Leapmotor T03, que cuesta poco más de 11.000 euros con ayudas incluidas y dispone de mayor potencia y autonomía que el Spring.

La versión del modelo de Dacia inferior a los 9.000 euros es la de 45 CV de potencia y 228 kilómetros de autonomía, con su tracción delantera y un equipamiento extremadamente molesto. Sus prestaciones no son ninguna ostentación. Digamos que apenas son suficientes para los trayectos del día a día. Acelera de 0 a 100 km/h en 19,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 125 km/h. Pero para qué más si los límites de velocidad no lo permiten y es un coche para un uso urbano.

Dacia Spring | Dacia

Un Dacia barato, que es una compra muy inteligente

En eso reside la gracia y la magia de Dacia, en ofrecer coches que entregan a los conductores lo justo y necesario a precio de saldo. Quien aspire a prestaciones que quizá nunca exprima, pues tendrá que pagarlo. Aunque el Spring integra una pantalla multimedia de 7 pulgadas y sistemas de asistencia a la conducción como control de crucero, alerta de cambio de carril o control de arranque en pendiente. Es decir, que a pesar de su equipamiento básico y de su precio asequible, aun incluye tecnologías que no están nada mal para tratarse de un coche sencillo. El nuevo Dacia Spring 2026 mantendrá el diseño del actual, pero mejorará la potencia. No obstante, eso también hace que este modelo sea un compra perfecta ahora mismo, porque difícilmente lo podrás conseguir más barato.

Si lo que quieres es un coche para viajar cruzando toda España, el Dacia Spring no es la respuesta. Pero si vienes de un coche sencillo con muchos años a sus espaldas que te sirve para moverte por la ciudad y que está ya para el desguace, pasarse al modo eléctrico no es una locura en precio con un coche completamente nuevo, y con el que puedes ahorrar mucho dinero si puedes cargarlo a precio de casa.