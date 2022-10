Neumáticos de baja resistencia o cómo equipar tu coche y, al mismo tiempo, ahorrar combustible

Sabemos que la presión de las ruedas influye en el consumo del coche: si está por debajo de la cifra que indica el fabricante, el depósito se vaciará más rápido. Esta no es la única manera en la que este compuesto nos puede ayudar a mantener ese gasto e, incluso, a minimizarlo: sí, con los neumáticos de baja resistencia a la rodadura es posible ahorrar. ¿Cuánto?

Antes de responder a esta pregunta, es necesario saber qué es la resistencia a la rodadura para saber cómo funcionan este tipo de neumáticos: es la resistencia que el neumático encuentra al rodar sobre una vía y cuanto mayor sea, según Michelin, más energía es necesaria para superarla.

No, la clave para ahorrar no está en reducir o eliminar esa resistencia para que el gasto en energía sea menor: esa resistencia es necesaria porque (una parte) se produce en la fricción entre la propia rueda y el asfalto que, a su vez, genera agarre (clave para la seguridad del coche) y tracción. Y es esta fuerza la que crea el movimiento necesario para que los neumáticos rueden y no roten sobre un punto.

¿No sabes qué neumáticos están homologados para tu coche o moto? Consúltalo desde el móvil | Photo by Nazim Zafri on Unsplash

La resistencia y el consumo

Ahora que sabemos qué es la resistencia a la rodadura, es más fácil entender que influye directamente en la vida útil de las ruedas y en el consumo de nuestro coche. ¿Cuánto? En los coches de combustión, aproximadamente, un 20%. No en vano, un incremento del 30% en la resistencia a la rodadura se traduce en un aumento del 3-5% en el gasto del vehículo.

Los factores que pueden incrementar la resistencia son las propias deformaciones de la rueda y la fricción con el suelo sin olvidar los materiales empleados en su fabricación, el dibujo, el ancho, el diámetro y la presión.

¿Pensando en cambiar de neumáticos? Aprende a leer su fecha de fabricación para evitar imprevistos | Pixabay

¿Cuánto se ahorra?

Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, por lo tanto, no eliminan esa resistencia: reducen la pérdida de energía por calor para ahorrar combustible. La cifra concreta depende de cada compuesto, pero, en general, suele ser de 0,5 litros cada 100 kilómetros. Veamos algunos ejemplos concretos:

Michelin: la marca francesa apunta que, con sus neumáticos de baja resistencia a la rodadura, es posible ahorrar, aproximadamente, 0,21 litros de combustible cada 100 kilómetros. Esto se traduce en 80 euros en la vida media del neumático (unos 35.000 kilómetros). En el caso de los coches eléctricos supone un aumento del 7% en su autonomía, es decir, 30 kilómetros para un rango de 400 kilómetros.

la marca francesa apunta que, con sus neumáticos de baja resistencia a la rodadura, es posible ahorrar, aproximadamente, 0,21 litros de combustible cada 100 kilómetros. Esto se traduce en 80 euros en la vida media del neumático (unos 35.000 kilómetros). En el caso de los coches eléctricos supone un aumento del 7% en su autonomía, es decir, 30 kilómetros para un rango de 400 kilómetros. Dunlop: en este caso, su compuesto llega a generar un ahorro del 7,5% que supone 300 euros de ahorro a lo largo de la vida media de las ruedas para un modelo que consume, más o menos, 8 l/100 km.

Y esto hay que añadir la reducción que experimentan las emisiones del coche porque pueden llegar a bajar en doce gramos cada cien kilómetros

Te puede interesar... 5 gestos que arruinarán tus neumáticos y suspenderán tu ITV