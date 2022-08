¿Cuál es la presión adecuada para los neumáticos cuando llevas el coche cargado?

No es la primera vez que insistimos en el importante papel que juegan los neumáticos en la seguridad del coche, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en un aspecto que muchos conductores no tienen en cuenta a la hora de viajar: el vehículo está más cargado de lo habitual con el equipaje y en él van más personas así hay que adecuar la presión para no interferir en el confort de marcha, para no disparar las cifras de consumo y, sobre todo, para ir seguros.

Tal y como recuerda el RACE, no existe una presión única que valga para todas las ruedas: cada fabricante recomienda una cifra para cada tipo de compuesto aunque el rango más habitual se encuentra entre 2 y 2,5 bares. No obstante, para conocer el nivel adecuado basta con echar un vistazo a la pegatina que (normalmente) está en la puerta del conductor: ahí es donde la marca indica la referencia a seguir. Si no encuentras este adhesivo, siempre puedes acudir al manual del vehículo.

Neumáticos | Pyxabay

Adecuar la presión al peso del coche

Eso sí, la presión no debería ser la misma cuando viajamos solo que cuando lo hacemos con el coche completamente cargado. En este caso influye tanto el peso de los pasajeros como el de los bultos aumentando la carga que tienen que soportar los neumáticos: un escenario en el que su estructura tiene menos resistencia y aumenta la superficie de la goma que está en contacto con el asfalto. Y como el equipaje no se puede distribuir de manera uniforme porque va en el eje trasero, éste soporta más peso que el delantero.

Si llevas el nivel de presión indicado por el fabricante para unas condiciones normales, esos kilos de más harán que el coche se comporte como cuando llevamos los neumáticos por debajo de su nivel adecuado: al haber más rozamiento, las ruedas se desgastarán más (sobre todo por los laterales), la dirección estará más pesada y el coche consumirá entre un 18 y un 26% más.

campaa_michelin_revision_neumaticos_21 | Centímetros Cúbicos

La presión adecuada cuando el coche va cargado

Cuando el coche está más cargado de lo normal, como hemos visto, la presión de las ruedas del eje delantero tiene que ser diferente a las del eje trasero. En condiciones normales, unos neumáticos 225/40 R18 tendrían presión de 2,4 bares en ambos ejes: si el vehículo viaja con el maletero lleno y cinco personas en su interior, lo más aconsejable pasa por aumentar la presión hasta alcanzar los 2,7 bares en el eje delantero y los 3 en el trasero.

Eso sí, ten en cuenta que cada compuesto puede soportar una presión máxima que viene marcada en la propia goma: por mucho peso de más que lleve el coche, no debemos superar esa cifra porque podemos deformar los neumáticos e, incluso, sufrir un reventón mientras estamos circulando.