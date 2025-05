Internet por satélite en tu coche, caravana o camper: una solución no tan cara para no quedarte incomunicado incluso en casos de apagón

Así está la cosa, se produce un apagón en todo el país y ya pasamos a mirar hacia el cosmos. Bueno, no tanto, a unos cientos de kilómetros nada más. ¿Maravillosa jugada? Cualquier mínimo ánimo de teoría conspirativa sostendría que fue un acto deliberado de las empresas. ¡Welcome to the capitalismo salvaje! Sin pruebas en la mano, lo que sí puedo afirmar es que a éstas no les ha caído muy mal que digamos el corte, pues, aún involuntariamente, han sacado provecho de la situación.

En específico, hablo de una competencia establecida desde horas atrás, pero no me quiero adelantar. Vamos por orden, y, en primer orden, Starlink. La red satelital de SpaceXde Elon Muskbusca alcanzar los 12.000 satélites. Hacia finales del año pasado contaba con aproximadamente tres millones de usuarios y registraba unos 6.000 en actividad. Hoy, su total de unidades satelitales operando es de 8.000. Su servicio te da una comunicación en 25 milisegundos y una conexión con velocidades de entre 50 y 200 megas.

Lo que a nosotros nos importa es el uso en los vehículos. El apagón del 28 de abril será considerado, en todo caso, como un acontecimiento que reavivó la llama de esta alternativa a la dependencia eléctrica. El internet por satélite te puede salvar en caso de corte, pero también para no estar desconectado cuando estamos en zonas a las que la señal de las compañías de telecomunicación no llega.

El Plan Itinerante de Starlink: Tarifas en España, funcionamiento y alcance

Si es excesiva la dependencia a la conectividad incluso cuando nos vamos de campamento por unos días, si la recibimos con los brazos abiertos o bien si tomamos al internet como algo no siempre necesario y en consecuencia buscamos desconectarnos, pues, queda en cada uno. Pero no se puede negar que es un hecho. El reconocimiento, ante todo. Dicho esto, conducir una camper, una autocaravana o algún otro vehículo de la familia no es algo precisamente efímero, sino de todos los días para quienes viven sobre ruedas.

Como, insisto, lo que aquí nos importa es su utilización en la movilidad, hay que hablar, en el caso de Starlink, de su Plan Itinerante y ponernos al día en cuanto a tarifas. Es el plan que apunta justamente a los usuarios que hacen de sus vehículos su hogar, así también como a quienes pasan horas al día trabajando mientras se mueven de un lado a otro. Según el sitio oficial de Starlink para España, los precios no se han tocado y siguen siendo los mismos que en 2024: de 40 euros el de 50 GB y de 72 euros el ilimitado, con alcance a todo el país y sin restricción en caso de viaje al exterior.

No hay mucha complejidad en la instalación, que se basa en una antena y un router para generar el Wi-Fi. Para evadir los bloqueos circunstanciales –la interposición de edificios, árboles y demás obstáculos sobre los satélites– se recomienda ubicar el rúter en una zona lo más despejada posible y en lo más alto que se pueda en el vehículo.

Amazon y una llegada puntual a la competencia con Starlink

28 de abril del 2025, corte energético para la historia en España, Francia y Portugal. 28 de abril del 2025, Amazon y una fecha que marca un antes y un después en el avance de la conectividad por satélite. Vaya puntualidad y nivel de oportunismo para la propaganda. El Proyecto Kuiper ya empezó, los primeros 27 satélites de la empresa con sede en Seattle fueron lanzados a la órbita terrestre baja con éxito, a 600 kilómetros de la corteza, y la competencia del internet directamente desde el espacio al consumidor –al conductor y los pasajeros– ya es una realidad.

El objetivo inicial, poner en funcionamiento los primeros 3.200 satélites, pero, más allá de la calidad de servicio porvenir y a comparar con lo que presta el de Starlink, en Amazon pretenden dar un paso hacia adelante en términos astronómicos. ¿Cuántas veces vemos pasar con precisa coordinación los satélites de Starlink sobre la nocturnidad? Pues, con cada vez más satélites en órbita baja, el perjuicio se posa sobre las observaciones de la comunidad científica, encargada de estudiar el espacio y proteger el planeta de posibles colisiones. Amazon habría amortiguado las críticas y habría aplicado en sus satélites un sistema que disipa el reflejo generado en ellos y atenúa la interferencia visual.

Todavía falta para que el IRIS2, la propuesta europea que se espera para finales de la década, ponga sus satélites en órbita, de manera que, por el momento, y con Europa mirándose de reojo con Starlink y el gobierno norteamericano, es probable que Amazon y su Project Kuiper pasen a ser un proveedor de internet satelital con proyección de este lado del Atlántico. Insisto, será clave qué tipo de servicio ofrecerá y cuál será la relación precio-calidad en comparación con lo que presta la de SpaceX.