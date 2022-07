¿Qué consecuencias puede tener llevar en la luna delantera toda una colección de pegatinas de la ITV?

Más información Esta práctica herramienta te ayudará a saber cuánto te va a costar el combustible de tu próximo viaje

Todos los titulares de un vehículo deben responder ante una serie de obligaciones: pasar la inspección técnica, con la periodicidad correspondiente, es una de ellas. Y para que quede constancia de que han cumplido con sus deberes, deben colocar el adhesivo que así lo certifica. No hacerlo está sancionado, pero ¿qué ocurre con los coches que acumulan varias pegatinas de la ITV en el parabrisas delantero?

Los agentes de Tráfico pueden sancionar al titular de ese vehículo por ello si interpretan que esa particular colección puede suponer un peligro para su seguridad. Para ello cuentan con la habilitación procedente del Artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación (RGC), que establece: “La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Pegatina de la ITV

De 80 a 200 euros

Contar con una correcta visibilidad es fundamental a la hora de conducir. No en vano, el 90% de la información que recibimos cuando estamos al volante llega a través de los cristales y de nuestros ojos: así podremos saber todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Por lo tanto, aunque llevar varias pegatinas de la ITV en la luna delantera no está tipificado como una infracción, las autoridades sí nos podrían multar por conducir un vehículo cuya superficie acristalada no nos ofrece una visibilidad diáfana de la carretera. Una multa que puede ir desde los 80 hasta los 200 euros, en los casos más graves.

Es el mismo castigo que nos pueden poner si consideran que los objetos (ambientadores, peluches, figuras…) que llevamos colgados del retrovisor interior también interfieren en esa visión. En este caso, además, se pueden convertir en peligrosos proyectiles si sufrimos un incidente.

Imagen de una pegatina de ITV.

¿Y no llevarla?

No llevar ninguna pegatina de la ITV supone no cumplir con nuestras obligaciones. El RGC establece que es obligatorio llevar la de la última revisión para certificar que “el vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica así como la fecha en que debe pasar la próxima”. Aquí no hay lugar para las interpretaciones ya que está sancionado con una multa de 80 euros.

¿Y si la hemos perdido al sustituir el parabrisas delantero? Hay que pedir un duplicado en la estación donde pasamos la revisión: es gratuito. No obstante, si contamos con toda la documentación del cambio de luna y en la ficha técnica de la inspección figura que la hemos pasado, puede que no nos sancionen aunque todo dependerá del agente.

