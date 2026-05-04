Un monovolumen de Opel convertido en camper por una empresa española

Bajemos una marcha. Pasemos de la conducción visceral a la calma que solemos encontrar cuando nos alejamos del ruido citadino. El rayo alemán mira hacia ambos frentes: el de los eléctricos de alto rendimiento que piden pista, como el Corsa más potente de la historia, y el de monovolúmenes de la casa ahora convertidos para incentivar la experiencia camper, como la faceta más reciente del Opel Zafira.

Motor diésel 2.2 optimizado con inyección directa y recirculación de gases de escape, 180 caballos de potencia y, aún más importante, unos 400 Nm de par. Mediante una caja automática de ocho velocidades se mueve el Opel Zafira by Tinkervan, que en su nombre manifiesta el trabajo realizado por la empresa española de camperización de furgonetas en el modelo del Blitz. De manera tal que la observación se da aquí a la inversa de lo que se acostumbra al describir un coche: primero importa lo que ocurre dentro.

Opel Zafira de Tinkervan | Tinkervan

Partiendo de un habitáculo con cinco plazas, todo comienza con unos asientos delanteros giratorios que, sumados a una mesa polifuncional –puede retirarse y usarse de manera convencional fuera del vehículo–, generan una mini sala de estar con las dos filas de asientos enfrentadas. La modularidad es extrema, ya que las butacas de los pasajeros pueden extraerse y, sobre el sistema de desmontaje, utilizar el espacio para la nevera de 25 litros o la cocina portátil. A propósito, éstas suelen viajar en la zona de carga y desplegarse sobre una bandeja cuando ya paramos y nos instalamos para pasar la jornada.

Opel Zafira by Tinkervan: descanso y amplitud

Una cama oficia como piso superior del maletero, pero también va destinada al descanso de niños por su tamaño de 1,4 por 1,15 metros y crece hasta los dos metros de longitud para convertirse en cama de adultos si se abaten los asientos traseros. Es entonces cuando el gran protagonista del habitáculo es el colchón viscoelástico con espuma de alta densidad.

Opel Zafira de Tinkervan | Tinkervan

Elementos y equipamientos clave como el toldo, las cortinas instaladas desde la segunda fila hasta la luneta trasera, una calefacción con programación digital e incluso una ducha eléctrica de 11 litros completan el kit de Tinkervan, pero el toque necesario para considerar al Zafira un campero se descubre mirando al cielo. Su techo panorámico elevable con tela de alta calidad genera una significativa amplitud de hogar sobre ruedas, tanto por iluminación exterior como por los beneficios que aporta a la ventilación.

Dos aclaraciones a modo de cierre. Si bien el Zafira existe en modo 100 % eléctrico, el paquete del fabricante español es compatible con la versión diésel. Por otro lado, su sistema se adapta a la configuración de fábrica y puede extraerse para reubicar asientos de la tercera fila en el caso de la versión de ocho plazas. La red de concesionarios de la marca alemana ya lo comercializa.