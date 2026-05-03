ID.3 Neo: conocemos la actualización del primer Volkswagen nacido eléctrico

2026 pinta muy bien para Volkswagen. Son muchos los modelos eléctricos que aterrizarán este año, uno de ellos es este. Te presento a la actualización del que fue el primer modelo nacido para ser exclusivamente eléctrico dentro de la marca alemana: el ID.3 Neo.

Un lavado de cara que llega para seguir siendo uno de los modelos eléctricos más exitosos de la marca, que el año pasado logró vender más de 78.000 unidades en Europa.

Por fuera cambia ligeramente, con unos nuevos faros que se unen con el logo de Volkswagen en el centro, dotándole de un look un poco más agresivo.

Un nuevo lenguaje de diseño que sentará las bases de los futuros modelos de Volkswagen. El lateral sigue mostrando la misma silueta, aunque ahora vemos unas nuevas llantas más llamativas en este ID.3 Neo.

Detrás no hay demasiados cambios, aunque sí presenta unas ópticas rediseñadas que recuerdan bastante a las del Golf.

En su interior, a primera vista, podemos apreciar un volante con, sorpresa, muchos botones físicos, además también viene equipado con la nueva generación de asistentes a la conducción de Volkswagen.

El nuevo ID.3 Neo llega con propulsores más eficientes y potentes. Tendrá una potencia de 170, 190 o 231 CV. Todos con propulsión trasera.

Además, llega con tres niveles de batería: las más pequeñas serán de 50 y 58 kWh, con posibilidad de cargas de hasta 105 kW; y 79 kWh de capacidad neta, en este caso pudiendo llegar hasta los 183 kW en corriente continúa.

Gracias a todo ello, la autonomía total se ha elevado hasta un máximo de 630 km.

Un diseño muy bonito, mucha tecnología y una autonomía de más de 600 km. Creo que si ya el ID.3 tenía mucho que aportar en su segmento, esta nueva evolución seguirá aportando buenos números a Volkswagen.