Son cada vez más los que las usan en España y la DGT ha actualizado la normativa: he aquí 3 autocaravanas de ocasión para distintos presupuestos y necesidades

Una forma de vivir la movilidad. De vivir de una manera distinta la movilidad. Una conexión constante con el concepto latente de viaje incluso cuando el vehículo permanece detenido en algún espacio. Esto último, claro, se acentúa en menor o en mayor medida dependiendo de cada caso, porque hay definiciones básicas para los vehículos recreativos, pero, en el fondo, lo que cuenta es la experiencia.

A la que no le interesan las experiencias personales es a la Dirección General de Tráfico, pues la ley, para todos por igual. Lo que sí ha considerado la DGT es la tendencia actual de estos vehículos en España, donde en 2026 registran un aproximado de 137.000 unidades, lo que significa que el número se ha triplicado a lo largo de la última década. La función que representaron en tiempos de pandemia fue clave.

Sunlight Caravaning K2 | Caravaning K2

Por otro lado, la necesidad de aplicar la regulación para estos coches basándose en los cambios normativos puestos en vigor en los últimos años fue un motivo central hacia la Instrucción PROT 2026/04 publicada el pasado 19 de marzo bajo el asunto Autocaravanas, donde se detallan a los usuarios los períodos de inspecciones actualizados y las nuevas señales vinculadas, entre otras reglas. Todo lo que debes tener en cuenta si conduces y vives en una… o si está en tus planes hacerlo.

Autocaravanas, con parque automotor aumentado y normativa actualizada: Tres ejemplares a prestarles atención en el mercado de ocasión

De la más costosa a la más asequible, he aquí tres opciones en el mercado de ocasión para diferentes presupuestos, pero en todos los casos sin exceder los límites de lo razonable. La foto anterior muestra una Citroën Sunlight V60 modelo 2023 con casi 70.000 kilómetros acumulados. Esa es la autocaravana de segunda mano más barata que figura disponible en Caravaning K2.

Sunlight V60 | Caravaning K2

La empresa la incorpora en el catálogo de los vehículos en alquiler, pero por 53.900 euros sería tuya. Con motor de 140 CV, cuenta con placa solar y toldo, la cabina se fusiona con criterio en un único ambiente con el espacio living y está configurada para que viajen cuatro personas, aunque es ideal para dos o hasta tres al momento del descanso.

Una Benimar Sport 323 apunta a quienes priorizan la cantidad de pasajeros ajustando el precio. M3 Caravaning la comercializa a 46.000 euros, con un acumulado de 117.700 kilómetros al ser un poco más antigua.

Benimar Sport 323 | M3 Caravaning

Dos propuestas con recomendable relación precio-calidad

Modelo 2016, se monta sobre una Fiat con motor 2,3 de 130 CV, no renuncia al tratamiento en madera –lo contrasta, de hecho, con tapizados que generan una ambientación estética invernal– y aporta capacidad para siete ocupantes, tanto en las plazas para viaje como en las camas: son dos literas traseras, una abatible en cabina y otra ubicada en el salón.

Para el cierre, también cortesía de M3, una Ford Advantec TI 574 salida de fábrica en 2010, con 176237 de recorrido. Como en el primer caso, diseñada para llevar hasta cuatro personas, pero ideal para tres al momento del descanso.

M3 Caravaning Advantic | M3 Caravaning

Todo lo básico, cubierto. A saber: agua caliente y un extractor, baño con ducha separada, calefacción y una antena de TV, pues no todo en la vida son los dispositivos móviles, mientras propone una cálida ambientación interior y tienta con su precio justo debajo de los 34.000 euros.