Probamos el Starray EM-i de la china Geely, un híbrido enchufable con muchas razones para triunfar

Geely está ya en España. Su aterrizaje ha creado mucha expectación, pero ya sabemos que la marca se enfocará, como muchas otras chinas, en SUVs electrificados con promesas de buenos acabados y precios competitivos. Solo el tiempo lo dirá, pero estos fabricantes entran pisando fuerte.

Hablamos de un 100% eléctrico, el E5; y un híbrido enchufable, el Starray EM-i. Que es el que hemos probado en una primera toma de contacto y descubrir lo que ofrece este nuevo fabricante chino.

Geely Starray EM-i | Centímetros Cúbicos

Su diseño exterior es limpio, con líneas poco marcadas, un frontal que llama la atención por sus faros LED y una firma diurna con varias secciones horizontales. No cuenta con una parrilla convencional, para mejorar sus consumos; solo vemos unas tomas de aire en la parte inferior del paragolpes para refrigerar el motor de combustión. Detrás muestra un aspecto limpio y redondeado con unos pilotos LED que recorren la anchura completa del coche.

El interior es sofisticado, tanto por materiales, texturas y colores utilizados, como por una experiencia completamente digital. Te recibe un panel de instrumentos LCD de 10,2 pulgadas y otra pantalla, en este caso para el sistema de infoentretenimiento, de 15,4, con conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

Debajo del capó se esconde una mecánica híbrida enchufable de 262 CV y, según la versión que elijas, ofrece una autonomía en modo eléctrico de hasta 136 km, 184 si solo circulamos por ciudad, una cifra bastante considerable, 1.000 de forma combinada.

Geely Starray EM-i | Centímetros Cúbicos

Esta tecnología EM-i cobra vida gracias a una batería, que puede ser de 18,4 en el acabado Pro o 29,8 kWh de capacidad en los tope de gama Pro + y Max+. Admite cargas en corriente continua y pasa del 30 al 80% en 16 minutos. Es bastante eficiente y el motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas en la gran mayoría de las situaciones. Dando como resultado un consumo de combustible realmente bajo, de solo 1,4 litros/100 km.

Podríamos pensar que el Starray EM-i es un SUV más, pero, desde luego, después de esta prueba, estamos ante un híbrido enchufable de lo más interesante si de verdad buscas este tipo de hibridación, con muuucha autonomía, diseño y un amplio equipamiento. Podemos afirmar que Geely tiene mucho potencial para destacar entre la multitud.