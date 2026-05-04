Merz reconoce que la UE ha frustrado a Trump, que responde con más aranceles

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha abierto un nuevo frente en el ya tenso debate comercial entre Europa y Estados Unidos al reconocer públicamente que Donald Trump “tiene motivos” para sentirse frustrado con la Unión Europea. Sus declaraciones llegan en un momento delicado, tras el anuncio de Washington de elevar los aranceles a los automóviles europeos hasta el 25%.

Lejos del tono habitual de defensa cerrada de Bruselas, Merz ha admitido que las negociaciones se han prolongado más de lo esperado. Según el dirigente alemán, la incapacidad de cerrar el acuerdo arancelario planteado en el verano de 2025 ha terminado por agotar la paciencia de la Casa Blanca. “Trump quería resultados rápidos, y desde el lado europeo se han seguido introduciendo condiciones”, vino a señalar, apuntando además a resistencias dentro del Parlamento Europeo.

El canciller también quiso rebajar la idea de un ataque directo a la industria alemana —clave en el pulso comercial— al subrayar que la medida estadounidense “no va contra Alemania, sino contra toda Europa”. En su lectura, Washington busca presionar al conjunto del bloque comunitario para desbloquear unas conversaciones que llevan meses estancadas.

Un acuerdo que nunca terminó de cerrarse

El origen de la disputa se remonta a agosto de 2025, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron un principio de acuerdo destinado a evitar una escalada comercial. Aquel marco fijaba un techo del 15% para la mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos, incluidos vehículos y componentes del sector automovilístico.

Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como un avance significativo pronto empezó a mostrar grietas. Diferencias técnicas, presiones internas en varios países miembros y el rechazo de algunos grupos políticos en el Parlamento Europeo ralentizaron su implementación. En paralelo, sectores industriales europeos reclamaban garantías adicionales frente a posibles medidas unilaterales de Washington.

La automoción, en el centro del conflicto

La decisión de Trump de elevar los aranceles golpea directamente a uno de los pilares económicos de la UE: la industria del automóvil. Países como Alemania, Francia o España dependen en gran medida de las exportaciones de vehículos al mercado estadounidense, lo que convierte este movimiento en una amenaza tangible para el empleo y el crecimiento.

No es la primera vez que el sector se convierte en moneda de cambio en las relaciones transatlánticas. Durante su anterior etapa en la Casa Blanca, Trump ya utilizó los aranceles como herramienta de presión, argumentando desequilibrios comerciales y defendiendo la necesidad de proteger la industria estadounidense.

Un pulso con implicaciones políticas

Las palabras de Merz no solo reflejan preocupación económica, sino también un cambio de tono político dentro de Europa. Reconocer parte de la responsabilidad europea en el bloqueo puede interpretarse como un intento de reactivar las conversaciones antes de que la escalada arancelaria tenga efectos más profundos.

A corto plazo, el margen de maniobra parece reducido. El anuncio de nuevos aranceles “a partir de la próxima semana” deja poco espacio para acuerdos de última hora, mientras las instituciones europeas siguen divididas sobre cómo responder: ceder para evitar daños mayores o plantar cara a Washington con contramedidas.

En ese equilibrio inestable, la industria automovilística europea vuelve a situarse en primera línea de un conflicto que trasciende lo económico y se adentra de lleno en la geopolítica comercial.