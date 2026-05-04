El MG4 Urban ya tiene precio en España, pero a finales de año sumará una versión con una batería revolucionaria

MG es una de las marcas con más éxito en nuestro país, es la gran rival de Dacia en la cima del mercado. Pero la competencia la presenta, sobre todo, con sus motorizaciones de combustión. No obstante, acaba de llegar a España un modelo 100% eléctrico con condiciones para dominar su sector, especialmente con su precio. Son 25.490 al contado, pero puede bajar a 16.790 euros con descuentos y ayudas aplicadas.

El MG4 Urban es un compacto de 4,39 metros de largo y 1,54 de ancho. Es decir es algo más grande que el MG4 original (que también es 100% eléctrico) y, por lo tanto, ofrece más espacio interior. Sin embargo, el Urban es más de 10.000 euros más barato, la pregunta es por qué. La respuesta es que la tecnología es más sencilla y con menos capacidad en cuanto a la batería y a la motorización.

MG4 | MG

Una batería novedosa

La versión de acceso tiene una batería de 43 kWh para una autonomía de 325 kilómetros. Hay otras dos opciones, llamadas Comfort y Premium, de 54 kWh, con 418 km de autonomía. En cualquier caso, la potencia máxima de recarga es de 82 kW, que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en 28 minutos. Además de baterías de menos capacidad que el MG4 original, el Urban también tiene una motorización menos potente, con 149 CV para una aceleración de 0 a 100 en 9,6 segundos.

A finales de año, llegará a nuestro país una nueva versión, tope de gama, con una batería en estado semisólido, lo que supone un aterrizaje novedoso en el mercado. Será el primer vehículo de producción a la venta con este tipo de sistema. Aunque no hay precio para este coche, MG lo mantendrá competitivo con total seguridad porque al final es lo que está definiendo a la marca en los nichos europeos.

MG4 | MG

Eléctricos económicos

El objetivo de MG con la edición Urban del MG4 es democratizar sus coches eléctricos, que más potenciales clientes con presupuesto más limitado acceden a un vehículo con esta motorización. Es en ese segmento de población que está ahora la pelea con los 100% eléctricos porque la mayoría de las ventas han sido de gente con mayores posibilidades económicas. Situarse con un compacto eléctrico por debajo de los 20.000 euros, es un bombazo. Pero es que se acerca más a los 15.000, doble bombazo.

Y a los excépticos de los coches eléctricos, que ponen la excusa del precio para no comprar uno, se les van acabando los argumentos. Pensarán que ese precio es por una renuncia al equipamiento, pero para nada. Despliega una pantalla de 12,8 pulgadas para el sistema multimedia, sensores de aparcamiento con cámara, 16 sistemas de asistencia a la conducción o tecnología V2L que permite carga de dispositivos externos.