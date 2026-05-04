No es un coche, pero tiene cuatro ruedas, es de Citroën, y acaba de sacar la edición limitada surfera que triunfará este verano

Aunque los cuadriciclos no sean coches en sí mismo y, no sean vehículos populares, pueden ser muy útiles a gente que por distintos motivos no puede acceder a un carné de conducir. Por eso, varias marcas ofrecen al menos una opción de este tipo, como Citroën con su modelo Ami, que ahora gana una edición especial llamada Rip Curl por la colaboración con la famosa empresa de ropa de espíritu surfero.

Una esencia que se traspasa a esta nueva edición del Ami que estará limitada a 1.600 unidades, la mitad de la versión Sunrise y la otra de la Sunset. Este Ami novedoso tendrá una carrocería pintada en un color exclusivo Black Night y pegatinas decorativas de Rip Curl en amarillo (Sunrise) o violeta (Sunset). En el diseño exterior, también se añaden unas llantas blancas de 14 pulgadas con embellecedores negros.

Citroën Ami Rip Curl | Citröen

Minimaleteros

En el interior, encontramos un nuevo panel digital de 5,7 pulgadas (superando al que incluye la edición convencional, de 3,9 pulgadas) y accesorios en amarillo o blanco según la versión, como algunos espacios que actúan de minimaleteros, soporte para los smartphones o ganchos para colgar bolsos, camisas o mochilas.

El Citroën Ami tiene la capacidad de aprovechar al máximo el pequeño espacio del que dispone, pues mide 2,41 metros de largo, 1,39 de ancho y 1,52 de alto. Evidentemente, con estas dimensiones renuncia al maletero para poder ofrecer dos plazas. Por eso, los pequeños espacios para guardar cosas o los ganchos para colgar lo que sea, son muy útiles.

Citroën Ami Rip Curl | Citroën

Pequeño motor

Respecto a la motorización, el Citroën Ami integra un propulsor eléctrico de 8 CV de potencia para una velocidad máxima de 45 km/h y alimentado por una batería de iones de litio de 5 kWh para una autonomía de 75 kilómetros. El motor está vinculado a una tracción delantera y a una transmisión automática de una única velocidad.

Más allá del panel digital, el equipamiento del Ami es bastante básico, como los de un coche antes de que se convirtieran en smartphones con ruedas. No tiene sistemas de asistencia a la conducción, no tiene base de carga inalámbrica sino puertos USB de carga como los de toda la vida, la única cámara de aparcamiento es el retrovisor, el sistema de calefacción y refrigeración es básico. Aunque hay un detalle que sí es bastante apetecible, su techo de cristal. Esta edición ya se puede comprar desde 9.290 euros.