LO MEJOR DE LA SEMANA: la Milano Design Week, el Desierto de los Niños y el nuevo BMW Serie 7

La Milano Design Week nació en 1961 con el Salone del Mobile Milano, para impulsar el mueble italiano. Con los años, este evento ha ido evolucionando y se ha convertido en el más reconocido en el mundo del diseño. Este año, la Milano Design Week 2026 tuvo lugar entre los días 21 y 26 de abril, y el mundo del automóvil ha cobrado una presencia muy importante.

Entre las marcas que se han dado cita estaba Cupra, patrocinador oficial del Fuorisalone, los distintos eventos urbanos ubicados en las calles de Milán, con su proyecto Beyond the Known. Y a través de varios actos mostraron diferentes actividades con el Cupra Raval como protagonista.

Pero no era el único compacto eléctrico del salón, ya que el nuevo Hyundai Ioniq 3 hacía su debut mundial, un modelo de 4,16 metros que aterriza con una autonomía cercana a los 500 km.

Audi también tuvo su hueco en la ciudad italiana con la presencia del nuevo RS5, que con su nueva tecnología híbrida enchufable llega hasta los 640 CV de potencia. Pero también estuvo presente el monoplaza de Fórmula 1 de la marca y la instalación “Origin”, formulada por Zaha Hadid Architects, que nace como respuesta a la sobrecarga sensorial típica de los entornos urbanos contemporáneos, ofreciendo una experiencia que invita a reducir el ritmo y observar.

Por su parte, Lexus presentó una instalación inmersiva inspirada en el Lexus LS Concept, llamada Space. Todo en una búsqueda de explorar el significado de “espacio” en el contexto de un estilo de vida moderno de lujo.

El nuevo Skoda Epiq no quiso perderse la fiesta y dejó ver un adelanto de sus formas por Milán, un nuevo compacto eléctrico que contará con más de 400 km de autonomía.

Geely, el fabricante chino que acaba de aterrizar en España tuvo un desembarco importante también en el Salón de Milán, donde estuvo presente con el nuevo Starray EM-i, un híbrido enchufable con más de 130 km de autonomía en modo eléctrico, y también con el E5, un SUV eléctrico de casi 500 km de autonomía, a la vez que debutaba en Europa con el E2, un pequeño compacto urbano eléctrico.

Y no fue la única marca china presente, ya que Lepas hizo su debut oficial en Europa con su primer modelo, el L6, un SUV compacto multienergía con una avanzada tecnología. Esta marca aterrizará en España este año primero con el L8, un SUV de grandes dimensiones con tecnología híbrida enchufable.

Pero la guinda del pastel fue Ferrari. Y aunque no exhibió ningún coche nuevo por las calles de Milán sí mostró el Hypersail. Un barco concebido con la tecnología y la aerodinámica más avanzadas combinadas con una estética sorprendente, inspirándose en modelos del fabricante italiano como los Ferrari Monza SP1 y SP2.

El Desierto de los Niños

Un viaje mágico. Así fue la edición de este 2026 de El Desierto de los Niños, uno de los eventos más solidarios del mundo del motor, con la participación de Hyundai. Esta vez marcado por las difíciles condiciones generadas por las lluvias, que obligaron a modificar las rutas, terrenos en los que coches como el Santa Fe XRT y el Ioniq 9 eléctrico, ambos con neumáticos Hankook Dynapro, dieron la talla.

42 vehículos y 146 personas, entre las que se encontraba la medallista olímpica Mireia Belmonte. Una expedición que reforzaba el compromiso solidario de la organización, apoyando la educación, el deporte y las asociaciones de personas con discapacidad.

La Fundación Alain Afflelou, por ejemplo, realizó 790 revisiones y proporcionará gafas a cientos de personas necesitadas. También se entregaron equipos para rehabilitación y más material que transportaba el camión de Bujarkay.

El esperado BMW Serie 7

El esperado BMW Serie 7 tendrá motores de combustión eficientes, híbridos enchufables y versiones eléctricas con más de 720 kilómetros de autonomía. Llega con un diseño exterior moderno y elementos como la parrilla iluminada y faros minimalistas. La gama incluye versiones deportivas M Performance y muchas opciones de personalización.

El interior combina materiales de lujo con tecnología avanzada que conforman un ambiente exclusivo. Incorpora innovaciones como el sistema Panoramic iDrive, pantalla para pasajeros y experiencia multimedia envolvente. Una berlina de lujo pensada para una experiencia de categoría superior de la que pronto os hablaremos en Centímetros Cúbicos.

Rally Islas Canarias

El pasado fin de semana se disputó la quinta ronda de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Rallyes. Fue la edición número 50 del Rally Islas Canarias, que nos mantuvo en vilo hasta los últimos compases, donde Sébastien Ogier, junto a su copiloto Vincent Landais, logró alzarse con la primera plaza con su Toyota GR Yarris Rally1, tras una lucha contra Oliver Solberg que tuvo que abandonar tras un golpe casi al final.

Pero fue un fin de semana bueno para Toyota, ya que Elfyn Evans y Scott Martin lograron la segunda plaza y Sami Pajari junto a su copiloto Marko Salminen cerraron el podio.

En WRC2, Alejandro Cachón y Borja Rozada también tuvieron un gran fin de semana al logar colarse en la segunda posición del certamen con su Toyota GR Yaris Rally2, lo que les permitió mantener la segunda plaza en la clasificación general del campeonato.