El Opel Corsa más potente de la historia ya tiene fecha

El camino rápido y accesible es ir por el modelo estándar, ya sea el de combustión o el de batería pura. Hay costumbres que no cambian y en los rankings de ventas de España se refleja. O bien puedes transportarte a la dimensión virtual y tomar el volante del prototipo extremo en el Gran Turismo 7. ¿Y si pactamos acercar ambas propuestas en un punto medio? El Infierno Verde lo vio en acción y nosotros lo vimos relativamente al descubierto. El Opel Corsa GSE avanza hacia el modelo de producción... y lo hace a velocidad.

Después de adelantar un poco generoso teaser, la firma del rayo lo sacó a pasear. El paso clave, a pesar de mantener por lógica la carrocería camuflada, fue dejar atrás esa enigmática imagen de estudio y someterlo a las cámaras de Nürburgring sin escapatoria.De cuerpo entero y en situación de conducción real, lo que más nos importa cuando de un coche porvenir se trata.

Opel Corsa GSE | Opel

París espera. El calendario ya está marcado. Adentrados en el otoño daremos con la hora señalada. Del 12 al 18 de octubre, este eléctrico de alto desempeño será presentado al mundoen el Salón del Automóvil de la capital francesa. A la espera y de momento, mientras desde Stellantis prometen los detalles técnicos en el corto plazo, el compacto se entretiene.

Opel Corsa GSE 2027: Certezas, diseño y expectativa

Pero la ausencia de cifras y especificaciones no nos impide adelantar certezas. No importa cuántos kW/CV declare, pues el fabricante ha hablado: una vez lanzado al mercado, se habrá convertido en el Corsa de producción más potente en la historia del modelo. Es un eléctrico y los caballos se arrancan con mayor facilidad, pero no restemos mérito. Por otro lado, en su reciente paso por el circuito alemán la prueba se concentró en objetivos precisos: poner a punto el acelerador, la dirección y el control electrónico de estabilidad en función de, sí, la potencia.

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De cuerpo entero, sí, pero hay que reconocer el trabajo del camuflaje, que nos la complica a golpe de vista. Sin embargo, basta con hacer zoom para confirmar que, salvo elementos y disposiciones destinados a marcar la diferencia respecto del eléctrico básico –a saber: las llantas y ¿tal vez una distancia al suelo algo suprimida?– se presenta fiel al concepto exterior del modelo terrenal. El morro y la zaga, que lucen prácticamente iguales, son la referencia.

A no perderle pisada. Después de todo, y con antecedentes de hot-hatch cero emisiones que supieron dejar buenas buenas impresiones, lo mínimo que puede generar una versión de alto rendimiento derivada de un superventas es expectativa...