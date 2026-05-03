Todas las novedades de Auto China 2026: lo que viene

Más de 1.400 vehículos expuestos, 181 estrenos mundiales y 71 prototipos. Está avalancha de novedades solo puede significar una cosa: estamos en el Auto China 2026, uno de los salones internacionales del automóvil más relevantes del mundo.

Desde su inicio en 1990, este Salón Internacional del Automóvil de Pekín ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los más importantes de la industria mundial. Viajamos junto a Great Wall Motors, o GWM, como será conocida en España, una marca china que aterriza con novedades muy interesantes que, por supuesto, estaban en este Salón

El Ora 5 llegará en junio, un SUV 100% eléctrico con casi 500 km de autonomía y un diseño muy disruptivo. También en otoño el Haval H7, un SUV grande con acabados muy interesantes y tecnología enchufable que promete más de 100 kilómetros cero emisiones.

Como os podéis imaginar, no era la única marca china presente en nuestro país que ha asistido a Pekín. BYD desembarcó con con cinco primicias mundiales, entre ellas el nuevo BYD Atto 3 de tercera generación, o su nuevo SUV de grandes dimensiones, el Sealion 08, junto con su nuevo buque insignia, el BYD Great Tang de 7 plazas.

Por su parte, su marca de lujo y alta gama, Denza, aprovechó la ocasión para mostrar el Denza Z, un superdeportivo eléctrico más de 1.000 CV y una carrocería de fibra de carbono, que, curiosamente, se lanzará antes en Europa que en China. Sin olvidar el espectacular Yangwang U9 Xtreme “The Dawn”, la primera versión de producción final del hiperdeportivo eléctrico que BYD, el coche que ostenta actualmente el título de coche de serie más rápido del mundo.

Y de un gran fabricante chino a otra y tiro porque me toca. Esta vez es Geely, que, además de presentar su nueva plataforma para vehículos todoterreno 100% eléctricos, su punta de lanza será el SUV urbano totalmente eléctrico Geely E2, el coche más vendido en China en 2025; y el todocamino cero emisiones, Geely E5.

Omoda, por su parte, sorprendió a los asistentes al mostrar en primicia mundial su nuevo Omoda 4, el SUV más pequeño de la marca para 2027, que presenta una estética muy atractiva y estará disponible con motores electrificados.

Lepas, el tercer fabricante chino del Grupo Chery que llegará a nuestro país, mostró el L6, un SUV híbrido enchufable cargado de tecnología y de mucho lujo a bordo. Y quien entra en escena este año es Exeed, la marca de lujo y tecnología eléctrica del gigante automovilístico Chery, en este caso con modelos 100% eléctricos de gama alta como la berlina ES GT, que previsiblemente llegará a España a finales de 2027, el shooting brake ES, o el SUV de gran tamaño ET, para primeros de 2027.

Changan, por su parte, expuso los Deepal S05 y S07, dos SUV eléctricos y próximamente híbridos enchufables que formarán parte de la expansión europea de la marca, ya confirmada en España.

También Leapmotor, el fabricante adherido al Grupo Stellantis, mostró por primera vez el nuevo Lafa5 Ultra, un modelo que se espera que solo llegue a China. El que sí llegará a España es el Leapmotor D19, un SUV de más de 5,2 metros de largo, aunque debutará primero B05, su primer compacto eléctrico con 218 CV y una autonomía de 482 km.

Aunque estemos en China, no solo los fabricantes chinos tienen el poder. Marcas japonesas como Toyota, Lexus, Honda o Nissan también están presentes aquí.

Toyota quiso demostrar que la competición es parte de su ADN, así que su stand en el salón tenia gran parte GR Sport, formado por su GR Yaris de competición y de calle. Pero aquí lo interesante son sus modelos desarrollados para el mercado chino, como la berlina bZ7, un gran sedán eléctrico.

El fabricante de lujo de Toyota, Lexus, mostró la nueva generación del ES en su versión 100% eléctrica, con una autonomía de más de 500 km. Honda, por su parte, contaba con modelos que conocemos muy bien aquí, como los SUV CR-V y HR-V, pero su gran debut fue un crossover eléctrico para el mercado Chino, el Honda S7.

Para Nissan, el mercado chino es uno de sus mercados líderes, por eso, aprovechó la cita para presentar dos prototipos: Urban SUV PHEV Concept, diseñado para los más jóvenes; y el Terrano PHEV Concept, un todoterreno que marca el regreso de un nombre icónico. Al igual que Mazda, también solamente con modelos clave para el mercado chino: el sedán EZ-6, el crossover EZ-60 y el icónico deportivo MX-5.

Hyundai también tuvo su espacio. La marca coreana presentó la gama Ioniq específica para este país a través del Ioniq V y de dos concept cars con tecnología eléctrica, Venus y Earth.

Os sorprenderá saber que en el mercado asiático es muy potente la comercialización de marcas europeas. Tenemos a Mercedes, BMW y Mini, o al Grupo VW en todo su esplendor. Eso sí, el diseño en muchas ocasiones es muy diferente a lo que hemos visto en nuestro país.

Hace dos años ya que Audi presentó su nueva marca exclusiva para China, con la ausencia de los cuatro aros, pero bajo el mismo nombre. Todo con el fin de abrir nuevos horizontes más allá del mundo occidental. En esta edición del Salón de Pekín, la marca alemana presentó su segundo modelo exclusivo para China, el E7X, un SUV eléctrico de 750 km de autonomía que llega con versiones de hasta 680 CV, todo con el famoso sistema de tracción integral Quattro.

Por su parte, BMW y Mercedes-Benz, rivales de Audi tanto dentro como fuera de Europa también mostraron sus novedades. En el caso de la firma de Múnich, presentó su renovado Serie 7, que cambia en muchos aspectos y que llega con una versión eléctrica capaz de recorrer hasta 730 km entre cargas. Los nuevos Clase S y Clase C de Mercedes-Benz fueron las novedades más destacadas de la marca de la estrella, llevando la tecnología, elegancia y comodidad a otro nivel.

Otra novedad muy esperada fue el futuro Smart #2, desarrollado por el equipo global de Mercedes y con solo 2,79 metros de largo, promete hasta 300 kilómetros de autonomía y carga rápida del 10 al 80% en menos de 20 minutos.

En el terreno de las altas prestaciones hay un claro ganador, Porsche, que dejó verse con su nuevo Cayenne Electric Coupé, la versión estilizada del nuevo SUV eléctrico de la marca de Stuttgart que llega con una potencia desorbitada de hasta 1.156 CV, pero con una alta eficiencia también, ya que puede superar los 600 km con una sola carga.

Volkswagen mostró también varias novedades centradas en el mercado chino, con mención especial a su submarca Jetta y su primer prototipo de movilidad eléctrica inteligente en el segmento de acceso, junto con el segundo modelo de la familia ID. Unyx, desarrollado junto a Xpeng. Además, Faw-Volkswagen mostró su primer modelo eléctrico de la serie ID.Aura.

También bajo el paraguas de Stellantis, Peugeot ha mostrado toda una nueva generación de vehículos con la vista puesta en China y otros mercados globales. El Concept 6, una berlina grande; y Concept 8, una especie de SUV grande del futuro.

Omoda, Jaecoo, BYD y Leapmotor son cada vez más frecuentes en las carreteras españolas, marcas chinas que están cogiendo mucha relevancia en Europa. Geely o GWM son las nuevas recién llegadas.