4 modificaciones en tu coche con las que no podrás pasar la ITV

A todos nos gusta que nuestro vehículo refleje nuestra personalidad, al fin y al cabo para muchos el coche es algo más que una herramienta de movilidad, de ahí que las modificaciones estén a la orden del día. Sin embargo, hay modificaciones que no podemos simplemente hacer y olvidarnos, ya que son ilegales a efectos de ITV, y no podremos superarla con ellas. Aquí tienes cuatro modificaciones que no podrás aplicar a tu coche:

1. Frenos

El sistema de frenos de tu coche es uno de los puntos más críticos. Por eso, la ITV no admite, por ejemplo, que cambies tus discos lisos por otros con perforaciones. Tampoco permite sustituir los latiguillos de freno de serie por otros metálicos, y para ambas modificaciones tendrás que homologar, con el consiguiente coste.

2. Iluminación

La instalación de sistemas de iluminación no autorizados es uno de los motivos principales para rechazar vehículos en la ITV. Por eso no puedes instalar bombillas de xenón o LED si tu coche sale de fábrica con bombillas halógenas. En algunos casos, cuando hablamos de bombillas de xenón, deberías cambiar el faro entero, instalar un dispositivo lavafaros y un regulador automático de la altura del haz luminoso.

3. Neumáticos

Cambiar los neumáticos de tu coche no es mala idea si mejoras sus prestaciones, pero debes respetar las medidas que el fabricante del vehículo homologa para tu modelo de coche. Existe un principio de equivalencia que otorga un 3% de margen, pero si te sales de ese 3%, tus neumáticos dejarán de ser legales.

4. Volante

Muchas personas cambian el volante de su coche porque argumentan que el volante de serie es demasiado grande o incómodo de utilizar. Generalmente, cuando se modifica el volante se elimina el airbag del conductor, algo completamente ilegal.