Mercedes va a contracorriente, y devuelve el motor de gran cilindrada a uno de sus deportivos más codiciados

Mercedes-AMG es la marca para vehículos de alta gama dentro del grupo Mercedes-Benz, y como tal, siempre están buscando subir el nivel de sus coches. Con ese horizonte, han trabajado en el nuevo GLC 53, uno de los SUVs más elegantes y deportivos del mercado, muy codiciado por los conductores. Su próxima versión traerá consigo algunos cambios significativos, por ejemplo, en la motorización.

La gama GLC se ha caracterizado hasta ahora por motores de cuatro cilindros que no terminaban de convencer. Por tanto, Mercedes-AMG debía dar un giro en este sentido y vaya sí lo ha hecho. Se han sacado de la manga un propulsor de 3.0 litros y seis cilindros en línea que encontraremos en el nuevo GLC 53 4MATIC+ y en otros tantos modelos de aquí en adelante.

Mercedes GLC Coupé | motor.atresmedia.com

Regreso al pasado

Realmente, este aumento de cilindrada no es del todo una novedad, sino más bien un arrepentimiento porque anteriormente a los motores de cuatro cilindros que no han funcionado, Mercedes-AMG ya equipaba sus coches con propulsores de seis cilindros. Vamos, que vuelven al pasado, y esta corrección ha sido muy bien recibida.

La nueva motorización que se integra en el GLC 53 4MATIC+ es híbrida suave con un propulsor eléctrico de 48V. En total, este modelo suma 449 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 4,2 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h (270 km/h si se añade el AMG Driver´s Package). El sistema estará conectado a tubos de escape con resonadores para ofrecer un sonido atractivo y deportivo incluso cuando el motor eléctrico tenga mayor presencia en el rendimiento del vehículo.

Mercedes GLC Coupé | motor.atresmedia.com

Estabilidad y seguridad

Además de estas prestaciones, una de las novedades más llamativas de este modelo será su diferencial trasero autoblocante electrónico que permite disfrutar de un modo drift que tal vez no te imaginabas en un SUV. Junto a la suspensión adaptativa y la transmisión AMG SPEEDSHIFT TCT 9G propia de los coches de la marca, se culmina una mecánica que pretende ofrece la máxima estabilidad al vehículo y, por tanto, seguridad a los pasajeros.

Presumiblemente, la llegada al mercado del Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ se producirá a finales de este mismo año, y si ya se le está cayendo la baba con este coche, vaya sacando la chequera. Se espera que su precio de partida sea superior a los 150.000 euros. Para la marca, los lujos y las prestaciones de sus modelos bien valen este desembolos.