No vas a ver ni uno en tu vida, porque es el McLaren más exclusivo del mundo

Si pensabas que los coches de edición limitada eran raros, McLaren acaba de subir el listón con algo que roza lo ridículo en exclusividad. La marca de Woking ha presentado el Artura Spider MCL39 Championship Edition, un deportivo que celebra su décimo título de constructores en Fórmula 1 con solo diez unidades fabricadas, y cada una de ellas incorpora literalmente un pedazo del monoplaza con el que Lando Norris y Oscar Piastri arrasaron en la temporada 2025. No es merchandising, es meter historia del automovilismo dentro de un coche de más de 200.000 euros.

La razón de este lanzamiento está bien clara, porque McLaren quiere recordar una temporada memorable en la que dominaron el campeonato con 14 victorias, 13 pole positions y casi el doble de puntos que el segundo clasificado. Total, que decidieron hacer algo más gordo que una simple felicitación en redes sociales, así que MSO se puso manos a la obra para crear un homenaje rodante al MCL39, el monoplaza que les devolvió a lo más alto después de años en el desierto. Y lo han hecho con un nivel de detalle enfermizo.

McLaren Artura Spyder MCL39 Championship Edition | MCLAREN

Un naranja que te hará entornar los ojos

El McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition viene pintado en MSO Bespoke Myan Orange combinado con Onyx Black, aplicado a mano siguiendo las líneas exactas del coche de F1 que ganó el mundial. No es una pegatina, no es vinilo, es pintura trabajada artesanalmente para que cada trazo coincida con el diseño del monoplaza campeón, y eso se nota en el precio final, aunque la marca no lo haya confirmado oficialmente. Además, la carrocería luce un enorme "10" junto con diez estrellas que representan cada título de constructores de la historia de McLaren, más los contornos renderizados de todos los coches con los que la escudería se coronó desde sus inicios.

Las llantas Dynamo de 10 radios vienen en negro brillante forjado superligero, mientras que las pinzas de freno lucen ese naranja agresivo con los logos de Woking en oscuro para no desentonar. El Black Pack añade el Stealth Badge Pack y un escape deportivo con embellecedor Stealth que suena como debe sonar un V6 híbrido de competición, porque al final estamos hablando de un Artura con 700 CV que puede pasar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos. Vamos, que no es solo bonito, también es lo bastante rápido para enderezar la torre de Pisa al pasar.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition | MCLAREN

El acabado exterior combina agresividad con elegancia británica, algo que McLaren domina desde hace décadas, y el resultado es un coche que grita "campeón" sin necesidad de llevar una bandera a cuadros pegada en el capó. Cada detalle está pensado para recordar el triunfo en el Gran Circo, desde el diseño de la pintura hasta el más mínimo emblema.

Por dentro es donde se pone serio

Lo primero que se ve al abrir la puerta son los reposacabezas naranjas con un "10" bordado, junto con un distintivo del mismo color a las doce en punto del volante que recuerda los títulos mundiales de la marca. Pero lo verdaderamente heavy viene en la consola central, donde cada unidad tiene una placa personalizada que contiene un trozo auténtico de la carrocería del MCL39 original, el mismo coche con el que Norris se llevó el título de pilotos y Piastri ayudó a ganar el de constructores. Es como tener un pedazo del Titanic en tu salón, pero en versión papaya y a 330 km/h.

McLaren Artura Spyder MCL39 Championship Edition | MCLAREN

El habitáculo combina Alcantara Performance Carbon Black con cuero Nappa Jet Black y ribetes McLaren Vision Orange, creando un ambiente que huele a competición, pero sin perder el lujo que esperas de un superdeportivo de esta categoría. Los umbrales de las puertas en fibra de carbono llevan las firmas a mano de Lando Norris y Oscar Piastri, porque si ya vas a gastarte una fortuna en un coche exclusivo, que al menos tenga la rúbrica de los tíos que lo ganaron todo. Y en el maletero aparece otra placa personalizada con el historial completo del monoplaza: victorias, pole positions, vueltas rápidas y un recuerdo de coleccionista del campeonato de constructores.

Cada cliente recibe su unidad con toda la documentación del campeonato y elementos exclusivos que convierten este Artura en algo más que un coche rápido, porque estamos hablando de una pieza de museo que además puedes conducir. El nivel de personalización es tan absurdo que probablemente ninguna de las diez unidades sea exactamente igual a otra, aunque todas compartan la base del homenaje al MCL39.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition | MCLAREN

¿Merece la pena tanto espectáculo?

Si eres fan de McLaren y tienes el dinero suficiente para permitírtelo, la respuesta es sí sin dudar. Este Artura Spider MCL39 Championship Edition no es un coche para ir al súper ni para presumir a lo garrulo, es una inversión en exclusividad que probablemente se revalorice con los años, porque solo hay diez en todo el planeta y cada una lleva historia de la Fórmula 1 incrustada en su interior. Es el tipo de coche que termina en colecciones privadas junto a Ferrari FXX K y Porsche 918 Spyder, esperando el momento perfecto para salir a dar una vuelta.

McLaren ha demostrado con este lanzamiento que sabe hacer ediciones especiales sin caer en lo cutre, porque podrían haber sacado una pegatinita del MCL39 y cobrar un extra, pero han decidido ir a por todas con pintura artesanal, piezas del monoplaza campeón y detalles que solo tiene sentido hacer cuando la exclusividad es real. Además, el Artura Spider ya de por sí es un superdeportivo brutal con motor V6 híbrido que combina rendimiento con eficiencia, así que añadirle todo este pack de campeón lo convierte en algo todavía más especial.

Total, que, si algún día ves uno de estos Artura naranjas con el "10" en la carrocería, sabrás que estás delante de uno de los coches más exclusivos de 2026, y que su dueño probablemente sea un afortunado con muy buen gusto y cuenta corriente generosa. Porque al final, este tipo de lanzamientos no son para todo el mundo, pero precisamente por eso funcionan tan bien.