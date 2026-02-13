Changan da el doble que el Plan Auto+, lo mejor si buscas coche nuevo con descuento ahora mismo

Si estabas esperando al Plan Auto+ para comprarte un eléctrico, Changan, una de las marcas nuevas en España, acaba de demostrar que hay una forma más rápida de conseguir el dinero sin depender de subvenciones que llevan meses prometidas y cero días aplicadas. La marca china desembarca en España con dos SUV eléctricos y una oferta de lanzamiento que rebaja más de 7.000 euros el precio de sus modelos, así que mientras otros compradores esperan pacientemente ayudas del Gobierno que nunca llegan, tú podrías estar conduciendo un coche nuevo con descuentos aplicados desde el primer día.

El Deepal S05 cuesta 29.750 euros y el S07 arranca en 35.500 euros gracias a promociones que incluyen todo el equipamiento opcional sin coste adicional, lo cual significa que te ahorras entre 7.640 y 9.490 euros según el modelo que elijas sin rellenar ni un solo papel.

Changan Deepal S07 | Changan

Dos SUV eléctricos que cuestan menos de lo esperado

El Deepal S05 mide 4,58 metros y equipa una batería LFP de 68,8 kWh que le permite alcanzar hasta 485 kilómetros de autonomía WLTP, lo cual es más que suficiente para desplazamientos habituales sin ansiedad de recarga. El modelo está disponible con tracción trasera o integral, y en corriente continua puede recuperar más de 240 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de carga. El precio oficial arranca en 37.390 euros, pero la oferta de lanzamiento lo deja en 29.750 euros financiado con Banco Santander, así que el descuento es brutal y te sitúa en rangos de precio donde antes solo encontrabas utilitarios eléctricos con menos espacio.

Por su parte, el Deepal S07 mide 4,75 metros y monta una batería NCM de 80 kWh con autonomía de hasta 475 kilómetros WLTP, además de admitir carga rápida que permite pasar del 30% al 80% en aproximadamente 35 minutos. El precio oficial de 44.990 euros baja hasta los 35.500 euros con la promoción, lo cual lo convierte en una opción muy competitiva frente a rivales europeos que te cobran más de 40.000 euros por especificaciones similares. Vamos, que Changan ha llegado con precios que ponen en aprietos a marcas establecidas.

Ambos modelos incluyen todo el equipamiento opcional de cada acabado sin coste adicional durante la oferta de lanzamiento, así que no te cobran extra por cosas que otras marcas consideran opcionales. Esto significa que el precio que ves es el precio que pagas, y esa transparencia se agradece en un mercado donde muchos fabricantes te engañan con precios de entrada bajos que luego se disparan cuando añades el equipamiento mínimo necesario.

Changan Deepal S07 | Changan

Red de concesionarios en tiempo récord

Changan ha montado una red de 32 puntos de venta en España en solo ocho meses, incluyendo Baleares y Canarias además de la península. El objetivo es alcanzar 65 concesionarios a mitad de año y 80 puntos de venta a final de 2026, porque la marca sabe que sin red de distribución adecuada las ventas no despegan por muy buenos que sean los precios. Alberto Zeng, director nacional de Changan en España, ha señalado que han creado un equipo local completo gracias a la confianza de los socios españoles.

La marca cuenta con un centro de distribución de recambios en Azuqueca de Henares operado por Kuehne+Nagel, lo cual garantiza que las piezas estarán disponibles sin depender de envíos desde China que podrían tardar semanas. Además, ofrecen centros de atención al cliente en Europa con soporte en español, porque saben que muchos compradores desconfían de marcas chinas por miedo a quedarse sin asistencia si algo falla.

La garantía de siete años o 160.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 200.000 kilómetros para la batería supera con creces lo que ofrecen muchas marcas europeas. Changan lleva 45 años fabricando coches y tiene centros de diseño en Turín y de investigación en Birmingham, así que no es una marca improvisada sino un gigante chino con experiencia que ahora quiere conquistar Europa.

Deepal S07 | Deepal

Dinero ahora frente a promesas para mañana

El Gobierno prometió el Plan Auto+ con ayudas de hasta 4.500 euros para coches eléctricos, pero el plan sigue pendiente de aprobación y nadie sabe cuándo se activará. Mientras tanto, Changan te ofrece descuentos inmediatos que duplican esas ayudas teóricas sin pedirte que cumplas requisitos complicados ni que esperes meses para que te transfieran dinero que igual nunca llega. Los 7.640 euros de descuento en el S05 o los 9.490 euros en el S07 ya están aplicados en el precio final.

Vamos, que Changan ha calculado perfectamente su desembarco en un momento donde los compradores están hartos de esperar ayudas que nunca se concretan. Ofrecer SUVs grandes con autonomías reales por menos de 30.000 o 36.000 euros es una jugada que pone a la marca en el mapa desde el primer día.

Total que si necesitas un eléctrico y no quieres jugarte a la lotería de las subvenciones públicas, Changan acaba de darte una razón de peso para no seguir esperando promesas que llevan meses flotando sin concretarse.