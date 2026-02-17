Dicen que cualquier momento del año es bueno para comprar coche, pero marzo va a ser ideal si quieres comprarte un compacto

El mercado de los compactos en España lleva semanas moviendo fichas, y marzo de 2026 se ha convertido en uno de esos meses donde las ofertas superan al humo publicitario. Los concesionarios acumulan stock, las financieras aprietan y el resultado son rebajas de hasta el 25 % sobre el precio oficial. Vamos, que si llevas tiempo dándole vueltas a cambiar de coche, este es el momento.

Desde 20.000 euros si el banco te da su bendición

Casi todas las ofertas exigen que contrates un crédito para acceder al precio rebajado, así que el descuento no sale gratis del todo. Es la letra pequeña de siempre, aunque en muchos casos merece la pena incluso asumiendo intereses.

Kia Ceed | Kia

El Kia Ceedparte de 20.347 euros financiados y el Skoda Scala se queda en 20.036 euros con un plan de 84 meses a través de VW Bank, mientras que el Seat León baja hasta los 22.452 euros si aceptas una entrada del 36 % y cuota final. Son cifras que hace dos años parecían imposibles en coches nuevos de este tamaño, y ahora están en el configurador de cualquier concesionario. Total que la receta se repite en prácticamente todas las generalistas, con entradas de unos 3.000 a 4.500 euros, plazos de entre 36 y 84 meses y cuotas que rondan los 115 a 150 euros.

No es un chollo sin trampa, pero permite acceder a un coche nuevo sin dejarte toda la nómina.

Los híbridos se imponen y el eléctrico asoma la patita

Si miras la oferta con cierta perspectiva, casi la mitad de los modelos llevan algún tipo de electrificación. El Toyota Corolla hybrid sigue siendo el referente con sus 140 CV y un consumo de apenas 4,5 litros, mientras que el Peugeot 308 Hybrid se planta en 23.178 euros financiados con emisiones por debajo de 113 g/km. También juegan fuerte el Citroën C4 Hybrid desde 21.254 euros (con cuotas de 115 euros al mes) y el Opel Astra Hybrid por 23.431 euros, así que la pelea entre marcas del mismo grupo acaba beneficiando a quien compra.

Toyota Corolla Nightshade | Toyota

El único eléctrico puro del lote es el Renault Megane E-Tech, con 460 kilómetros WLTP y 219 CV por 35.536 euros financiados. No es barato, aunque incluye dos años de mantenimiento y demuestra que la alternativa sin gasolina ya existe en este segmento.

Lo curioso es que estos híbridos consiguen consumos de entre 4,5 y 4,8 litros sin que tengas que enchufar nada ni cambiar tus hábitos.

Las premium bajan, pero no tanto

Audi y Mercedes se mantienen en su propia liga de precios, y eso no cambia por muchas campañas que lancen, que para eso son prémium. El Audi A3 Sportback parte de 30.629 euros financiados con la condición de cerrar la operación antes de que acabe marzo, así que hay prisa si te interesa.

Mira, el Mercedes Clase A Sedan se queda en 37.339 euros incluso con descuento, y aunque trae 136 CV con cambio automático y un acabado que las generalistas no igualan, el precio lo sitúa en otro planeta. Entre ese Mercedes y un Seat León a 22.452 euros hay casi 15.000 euros de diferencia por coches del mismo tamaño, porque en prestaciones la brecha ya no es tan grande como sugiere la etiqueta.

Valen lo que cuestan, pero conviene saber que pagas marca además de producto.

Audi A3 Allstreet | AUDI

Es buen momento para moverse entre concesionarios

Marzo de 2026 pinta bien para quien busque un compacto, porque el stock acumulado y la financiación agresiva han creado descuentos que van en serio. Si lo que te interesa es echarte un híbrido hay opciones desde 21.000 euros, y si prefieres gasolina podrías bajar de 20.500. El que espere se arriesga a que cambien las condiciones en abril.