Si estabas esperando un coche para deshacerte de tu viejo Ibiza, acaba de llegar el compacto por 100 euros al mes

Encontrar un coche nuevo del segmento C por 100 euros al mes suena a publicidad engañosa, pero Hyundai lo pone sobre la mesa con el i30 en marzo de 2026. La versión 1.5 MPI de 96 CV pasa de 26.650 euros de PVP a 22.387 financiado, y eso supone un descuento del 16 % que sumado a unas cuotas de apenas tres cifras lo convierte en una de las puertas de entrada más baratas al segmento.

Un coche sin más y que cumple

El motor es un 1.5 de gasolina atmosférico con 96 CV que no va a ganar ningún premio a la deportividad, aunque hace lo que se le pide sin dar problemas. Consume entre 6,0 y 6,2 litros a los cien según el WLTP y emite unos 138 gramos de CO2 por kilómetro, que son cifras más altas que las de los híbridos del segmento pero coherentes con un gasolina convencional sin electrificación.

Es el compacto más sincero que se puede tener, que es el que no intenta deslumbrarte con tecnología que no necesitas.

Donde sí destaca el i30 es en el espacio interior y en la garantía de cinco años que Hyundai mantiene en toda su gama, porque esos dos argumentos pesan mucho cuando comparas con rivales que cobran más y ofrecen solo dos años de cobertura. El acabado es correcto sin alardes, con pantalla táctil y asistentes obligatorios, y el comportamiento en carretera resulta predecible y fácil de llevar.

Cuotas de 100 euros pero con un truco conocido

Hyundai financia con su plan oficial (similar al formato "Sin Cuotas" de las campañas anteriores) a 48 meses con una entrada de 3.000 euros y mensualidades de unos 100 euros. Si multiplicas 100 por 48 te salen 4.800 euros que junto a la entrada dan 7.800 en pagos directos, y como eso se queda a años luz de los 22.387 del precio anunciado, la diferencia acaba en la cuota final que aparece al terminar el contrato.

Esa cuota final puede rondar los 14.000 euros y es el momento en que puedes decidir si te quedas el coche pagándola, la refinancias o devuelves el vehículo. Es el mismo modelo que usan Peugeot con Cetelem o Volkswagen con su banco, así que no hay nada raro en la fórmula aunque conviene tener la cifra clara desde el primer día. Por otro lado, este sistema se termina pareciendo a un renting, y te permite obtener un descuento jugoso en tu siguiente Hyundai al entregar el viejo.

Hyundai no ha publicado la TAE exacta de esta campaña, así que merece la pena pedirla antes de firmar.

El i30 frente a sus rivales directos

A 22.387 euros el i30 se sitúa en la franja baja del segmento junto al Kia Ceed (20.347 euros) y el Skoda Scala (20.036 euros), aunque esos dos ofrecen motores turbo que resultan más vivos en conducción. La ventaja del Hyundai está en la garantía de cinco años y en unas cuotas mensuales que son de las más bajas del mercado, así que si el presupuesto mensual manda más que las prestaciones puras, el i30 tiene un argumento potente.

La diferencia de precio es mínima frente al Seat León (22.452 euros), aunque el León trae motor turbo de 116 CV y un comportamiento dinámico superior.

No es el compacto más emocionante ni el más eficiente del segmento, pero para quien busque un coche nuevo, fiable y con cuotas que casi no se notan a final de mes, el i30 ofrece una tranquilidad que pocos igualan por este dinero. La oferta caduca con marzo.

Barato de comprar, fácil de mantener

El Hyundai i30 a 22.387 euros y 100 euros al mes es la opción más asequible del segmento C en marzo, siempre que tengas claro que la cuota final espera al otro lado del contrato.