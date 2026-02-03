El Mercedes-Benz CLA, Coche del Año 2026 en Europa, y la marca registrada heredada de un extraño prototipo

El Mercedes-Benz CLA eléctrico ya tiene su medalla. Es decir, ya lleva encima el logotipo del Car of the Year europeo que simboliza la deseada presea. Como nuevo referente de los compactos del fabricante alemán, su desembarco en el mercado ha significado una ruptura en aspectos varios, como su autonomía de más de 900 km en ciudad y su alto nivel de equipamiento tecnológico y digitalización, resumido en su sistema operativo avanzado, su asistente virtual con IA, la pantalla Superscreen instalada en la zona del acompañante.

Y así como se lo debe tomar como un punto de partida para lo que la marca ofrece en la competencia del segmento C, este cuatro puertas con silueta coupé representa la culminación de un camino, porque, detrás de sus especificaciones bajadas al terreno de la producción en serie, se esconde un período de desarrollo y propuestas de lenguajes visuales y funcionales que desde Stuttgart fueron transitando mediante vehículos conceptuales.

El más elocuente fue el Mercedes CLA Class, presentado por primera vez en sociedad en el Salón del Automóvil de Múnich del 2023. Con aquel prototipo, el nuevo compacto ya anunciaba, además de tecnología avanzada en materia de asistencia e infoentretenimiento con Inteligencia Artificial, su arquitectura de 800 voltios, su alta autonomía superior a 750 km y la tracción trasera o integral dependiendo versión. Pero ese Class Concept funcionaba también como la continuidad de una declaración de intenciones.

Mercedes CLA Maybach | Mercedes

En retrospectiva: del Mercedes-Benz CLA 2026 al Vision Maybach 6

Del actual Mercedes CLA al exótico Vision Maybach 6 se descubre un abismo entre las formas de concebir las cabinas de uno y otro. Es lógico, ya que uno va para las concesionarias y los clientes, y el otro, un experimental, para el museo oficial y los deseos imposibles. Sin embargo, existen puntos de conexión. Para algunos, el CLA Class revelado en el IAA Mobility 2023 hizo las veces de nexo o bien ha dado continuidad a un estilo que se ha quedado en las puertas de la factoría.

Es que el modelo de producción se ha quedado con las ganas de ese tratamiento diáfano y envolvente que había identificado tanto al Class como al Vision Maybach 6 y su versión Cabriolet. Entre notables esquemas digitales, una iluminación ambiental que no hace mucho por no llamar la atención y un cromado protagonista que resalta sobre todo en los mandos, los dos conceptos habían firmado un lazo estético.

Por el contrario, del peculiar Vision Maybach 6 al compacto para el cliente –pasando por el CLA Class, claro está– existe una característica en común en un principio supo llamar la atención y luego se convirtió en una marca registrada de los modelos actuales de Mercedes. De la evolución de ambos conceptos, el CLA de serie ha heredado una función cuyo diseño no le pertenece como aspecto exclusivo en la gama, pero con el que ha ganado notoriedad.

Mercedes Maybach Vision | Mercedes

Un concepto estético convertido en marca registrada

Recuerdo que cuando el concept car del 2023 abrió sus puertas por primera vez, fueron esos difusores para el aire acondicionado en estilo turbinas instalados a los extremos del salpicadero lo que hizo que desviara la mirada a aquella zona antes que a cualquier otra sección. Este rasgo identitario ya formaba parte de la cabina del coche de estudio de la división de lujo, solo que éste había dado una muestra por anticipado en un espacio poco habitual y solo entendible en interiores de prototipos: el de los instrumentos.

Un concepto de diseño que Mercedes profundizó y mantuvo, entonces, en la nueva generación del CLA, pero que en aquel yate aerodinámico de casi seis metros de largo se expresaba hasta en el diseño de las llantas. Entre tanta excentricidad, aquel biplaza que no pasó desapercibido cuando fue presentado en la Semana de Monterey 2017 todo un digno participante de la elegancia de Pebble Beach hizo, en definitiva, su aporte en los interiores de los Mercedes de serie.