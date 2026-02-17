Lexus introduce rasgos del mítico LFA de 500.000 euros en su SUV de 43.000 euros

Si te gustan los crossover pequeños con aspecto deportivo pero sin pagar el sobreprecio que suelen llevar las versiones más extremas, Lexus acaba de resolver tu problema con el nuevo acabado F Sport Legend del UX 2026. La marca japonesa introduce esta configuración a 43.250 euros como punto intermedio entre el Urban básico y el F Sport+ que cuesta casi 8.000 euros más, así que ahora puedes conseguir la parrilla agresiva, las llantas de 18 pulgadas y el interior inspirado en el mítico LFA sin tener que firmar una hipoteca adicional. Total que Lexus amplía la gama del UX a cuatro acabados diferentes (Urban, F Sport Legend, F Sport+ y Omotenashi) para cubrir desde el comprador que busca un premium accesible hasta el que quiere todos los extras posibles.

Un diseño deportivo inspirado en los grandes

El acabado F Sport Legend equipa la parrilla característica de la gama F Sport con un patrón de malla en negro azabache inspirado directamente en el LS F Sport, lo cual le da presencia frontal mucho más agresiva que el acabado Urban básico. Las llantas de aleación de 18 pulgadas con cinco radios dobles y revestimiento metálico oscuro copian el diseño que ya se ve en el LC, así que Lexus está trasladando elementos de sus modelos más caros al UX para darle credibilidad deportiva. Vamos, que si aparcas el UX F Sport Legend junto a un LC o un LS F Sport, la familia se nota inmediatamente porque comparten códigos visuales reconocibles.

Lexus UX | Centímetros Cúbicos

El emblema F Sport exclusivo lleva una letra estilizada que recuerda a la primera curva del circuito de Fuji Speedway, propiedad de Toyota y lugar donde Lexus desarrolla todos sus modelos F de alto rendimiento. Mira, a ti probablemente te da igual la curva de Fuji, pero el emblema queda bien y refuerza la sensación de que estás conduciendo algo especial en lugar de un crossover corriente con pegatinas deportivas.

Además, el conjunto visual funciona porque Lexus no ha caído en la trampa de sobrecargar el coche con aleretes de plástico cromado que gritan demasiado. El F Sport Legend mantiene la sobriedad japonesa mientras añade elementos deportivos donde tienen sentido, sin convertir el UX en un coche exagerado.

Lexus UX300h | Lexus

Un interior que copia del LFA sin avergonzarse

El cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas toma inspiración directa del mítico LFA, con una aguja en el cuentarrevoluciones y un indicador de velocidad digital que siguen una filosofía muy deportiva. Para quien no conozca el LFA, estamos hablando del superdeportivo de Lexus que costaba medio millón de euros y que tenía uno de los cuadros más espectaculares jamás montados en un coche de producción, así que trasladar ese diseño al UX es una forma elegante de conectar emocionalmente el crossover compacto con la historia deportiva de la marca.

La tapicería de cuero Tahara se puede elegir en tres colores (negro, avellana y blanco ceniza), lo cual te da opciones para personalizar el interior sin conformarte con el negro básico que llevan todos los coches. Los asientos calefactados vienen de serie, algo que se agradece en invierno y que debería ser obligatorio en cualquier coche que se venda por más de 40.000 euros.

El portón trasero eléctrico, el volante con ajuste eléctrico, el cargador inductivo del móvil, el sistema de sonido con diez altavoces y los cristales traseros tintados completan un equipamiento bastante generoso para un acabado que cuesta 43.250 euros. Total que Lexus ha puesto en el F Sport Legend todo lo esencial sin obligarte a subir al F Sport+ que cuesta 51.000 euros.

Lexus UX300h | Lexus

Cuatro acabados para no perderte en la gama

La gama UX arranca en 40.250 euros con el acabado Urban, que es la puerta de entrada al mundo Lexus si buscas un crossover premium japonés sin extras deportivos. El F Sport Legend por 43.250 euros es la novedad de este año y probablemente el punto óptimo entre precio y equipamiento deportivo, mientras que el F Sport+ a 51.000 euros y el Omotenashi por 56.000 euros se reservan para quien quiere el máximo nivel o no tiene problemas de presupuesto.

El acabado Omotenashi a 56.000 euros lleva el concepto japonés de hospitalidad extrema al mundo del automóvil, aunque a ese precio ya estás compitiendo con crossovers alemanes que tienen más caché en Europa. Lexus se juega mucho con el UX porque es uno de sus modelos más importantes en el segmento de crossovers compactos.

Vamos, que el UX no es el crossover más emocionante del mercado ni el más espacioso de su categoría, pero la combinación de fiabilidad japonesa legendaria, acabados impecables y ahora un F Sport Legend bien equipado por 43.250 euros lo convierten en una opción sólida. Si valoras la tranquilidad de saber que el coche funcionará perfectamente dentro de diez años, el Lexus UX con el nuevo acabado F Sport Legend merece estar en tu lista corta de candidatos.