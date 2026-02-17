Este Dacia funciona con gasolina, es ECO, y sale por menos de 20.000 euros

Si tu meta en la vida es gastar lo mínimo posible en combustible sin renunciar a un SUV espacioso, entonces el Dacia Duster Eco-G es la solución más inteligente del mercado para ti. Funciona tanto con gasolina como con GPL, y esto significa que puedes repostar gas licuado a mitad de precio que la gasolina cuando encuentres una estación que lo tenga, y que si no hay, simplemente echas gasolina normal y sigues adelante sin pasarlo mal. Dacia lo vende ahora desde 19.990 euros si financias al menos una parte con ellos, lo cual te ahorra más de 1.300 euros respecto al precio original, y además te otorga la etiqueta ECO sin tener que gastarte 40.000 euros en un híbrido o acudir a compactos como el famoso Sandero.

Dos depósitos para que elijas con cuál repostar

El Duster Eco-G lleva dos motorizaciones bifuel, un 1.0 TCe de 100 CV con tres cilindros y un 1.2 TCe de 120 CV con cuatro cilindros, y ambos permiten cambiar entre gasolina y GPL con solo pulsar un botón. El consumo oficial ronda los 5,4-6,5 litros cada 100 kilómetros según cómo conduzcas, pero lo importante es que el GPL cuesta la mitad que la gasolina en la mayoría de las estaciones, así que podrías estar pagando 3 euros por llenar en lugar de 6. Total, que, si haces kilómetros, recuperas la inversión en pocos meses solo con el ahorro en combustible.

Dacia Duster | motor.atresmedia.com

El sistema bifuel funciona de forma automática porque arranca siempre con gasolina durante unos segundos para calentar el motor, y luego cambia a GPL sin que notes absolutamente nada. Si se te acaba el gas, el coche cambia solo a gasolina y sigues circulando con normalidad, así que nunca te quedas tirado buscando una gasolinera con GPL. Además, como lleva etiqueta ECO, puedes entrar en zonas restringidas de ciudades y aparcar en zona SER sin problemas.

El maletero tiene 445 litros útiles con los asientos en su sitio, lo cual es más que suficiente para tres maletas grandes o para hacer la compra del mes sin tetris. Si abates los asientos traseros consigues más de 1.500 litros, así que podrías meter muebles pequeños o equipaje para vacaciones largas sin necesidad de alquilar una furgoneta.

Dacia Duster | EP

Acabados que van de lo justo a lo completo hasta arriba

El nivel Essential es el más básico, pero ya trae aire acondicionado manual y radio con Bluetooth, que para muchos usuarios es más que suficiente si solo quieres un coche funcional. El Expression añade más conectividad y mandos al volante, mientras que el Extreme incluye llantas de aleación y compatibilidad con Android Auto y CarPlay para llevar el móvil integrado. El Journey suma elementos exteriores especiales como techo negro y detalles diferenciados, aunque para uso diario el Expression cumple perfectamente sin que eches nada de menos.

Dacia también tiene una versión limitada llamada GO con equipamiento fijo, que suele incluir los extras más demandados sin necesidad de personalizar nada. Vamos, que eliges el nivel según tu presupuesto y todos funcionan igual de bien, porque lo importante aquí es el ahorro en combustible y la fiabilidad mecánica.

Si necesitas tracción total existe una versión 4x4 con motor 1.3 TCe de 140 CV, aunque pierde la etiqueta ECO y vuelve a la C porque consume algo más. Para la mayoría de los usuarios la tracción delantera es suficiente, salvo que vivas en zona rural con caminos complicados o necesites remolcar pesos importantes.

El Dacia Duster ha tenido una evolución más que ejemplar y actualmente es uno de los SUV más interesantes | Dacia

Financiación fácil y red amplia

Dacia pide que financies al menos una parte del precio con Renault Finance para acceder a los 19.990 euros, y los planes suelen ser a 36 meses con cuotas desde 185 euros al mes según entrada. La garantía de fábrica cubre 3 años o 100.000 kilómetros, y puedes ampliarla hasta 5 años si quieres más tranquilidad. Los mantenimientos son muy baratos porque Dacia programa cambios cada 30.000 kilómetros, así que el coste de propiedad a largo plazo es mínimo comparado con otras marcas.

La oferta está disponible en toda España sin restricciones geográficas, y Dacia tiene red amplia de concesionarios físicos más la opción de reservar por web. El stock suele ser bueno porque se produce en Rumanía con distribución constante en Europa, así que no tendrás que esperar meses para conseguir el tuyo.

No suelen incluir packs extras en promociones, aunque en ventas ocasionales puedes conseguir el primer servicio gratis o algún descuento adicional si negocias bien.

Dacia Duster | motor.atresmedia.com

¿Para quién es este coche?

Si tienes presupuesto ajustado pero necesitas un SUV espacioso que no te arruine en combustible, el Duster Eco-G te da todo eso por menos de 20.000 euros. Es ideal para familias jóvenes o profesionales de campo que hacen muchos kilómetros y tienen acceso a estaciones con GPL, porque el ahorro compensa rápidamente la inversión inicial. También funciona bien en áreas rurales donde necesitas espacio y fiabilidad sin complicaciones tecnológicas innecesarias.

En definitiva, es la opción más sensata si quieres un todocamino amplio, etiqueta ECO y costes mínimos de combustible por un precio imbatible.