Este Audi es el coche eléctrico que todos estamos esperando, pero Porsche podría haberlo paralizado

Cuando a alguien le preguntan sobre un modelo de Audi, es muy probable que lo primero que se le venga a la cabeza sean las letras TT. Ha sido uno de los símbolos de la marca alemana y la industria del automóvil en general. Este deportivo de dos puertas producido entre 1998 y 2023, prometía regresar bastante pronto con una versión 100% eléctrica. Incluso tenemos imágenes del diseño. Sin embargo, ahora ese futuro está en entredicho.

Audi pertenece al Grupo Volkswagen, el cual también involucra a Porsche. Pues bien, resulta que los planes inmediatos dentro del conglomerado han cambiado y la electrificación se ralentiza para algunos de sus fabricantes (como ha pasado dentro de Stellantis, por ejemplo). Porsche tenía en su calendario de 2026 los lanzamientos del Porsche 718 Boxster y Cayman 100% eléctricos a finales de año.

Dependencia Porsche

Pero los altos de costes de producción de estos vehículos y las dificultades para abastecerse con baterías de alto rendimiento han provocado que Porsche haya retrasado el desarrollo de estos dos coches. Se estará preguntando, qué tiene que ver esto con el Audi TT 100% eléctrico, cuyo nombre oficial será Concept C. Básicamente, que estos dos modelos de Porsche son sus hermanos mayores y, si ellos no nacen, tampoco el Audi.

La parte trasera del Audi Concept C recuerda, en parte, al viejo prototipo Audi Rosemeyer presentado en el año 2000 | Audi

El Porsche 718 y Cayman 100% eléctricos usan la plataforma PPE Sport, la cual también iba a ser usada en el Audi Concept C. Además, estos coches compartirían muchos más elementos mecánicos y equipamiento. Los Porsche serían los conejillos de indias y Audi se ahorraría bastante dinero porque ya le daban gran parte del trabajo hecho, una estructura predefinida sobre la que construir su modelo.

Más costes

Pero si la producción de los coches de Porsche se paraliza, el proyecto del TT quedaría igualmente en punto muerto. A no ser que Audi desarrolle el vehículo por su cuenta, lo que supondría un importante aumento millonario de los costes que tal vez la marca no está dispuesta a asumir. Aunque, realmente, si vale la pena el esfuerzo es por renovar uno de sus modelos más míticos.

En principio, se hablaba de que el Audi TT 100% eléctrico sería lanzado al mercado durante 2028. Ahora, esta fecha está en duda. Una pena porque el anuncio de su regreso ya había subido la bilirrubina de muchos nostálgicos y fans de la marca alemana. Solo queda consolarse con esa manida frase, la esperanza es lo último que se pierde.