Tres o cuatro cilindros: el consejo de un mecánico sobre cuál elegir

Muchos conductores se preguntan si conviene un motor de tres o cuatro cilindros, y según la experiencia de mecánicos, la decisión no solo depende de la potencia, sino también del comportamiento y la durabilidad del motor. Juan José, de talleres Ebenezer, nos saca de dudas a través de sus redes sociales.

Los motores de 3 cilindros son más compactos y ligeros, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones, y suele ser la opción de muchos coches urbanos modernos. Sin embargo, tienden a generar más vibraciones. Esto se debe a que, al tener menos cilindros, el equilibrio del motor es más difícil de mantener. También cuentan con menos piezas, lo que puede traducirse en una menor probabilidad de averías y costes de reparación más bajos.

Por otro lado, los motores de 4 cilindros ofrecen un funcionamiento más suave y equilibrado. Su mayor número de cilindros permite repartir mejor la potencia y reducir vibraciones, haciendo que la conducción sea más confortable y estable, aunque a costa de un consumo ligeramente superior. Cuentan con más piezas, lo que puede traducirse en un mayor coste de reparación en el futuro.

En resumen, si priorizas eficiencia y menor consumo en ciudad, un motor de 3 cilindros puede ser suficiente, pero si valoras suavidad, menos vibraciones y sensación de robustez, el motor de 4 cilindros es la elección más acertada. Eso sí, Juan José prefiere los 4 cilindros tanto en ciudad como en carretera.