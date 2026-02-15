Probamos el Peugeot 308 PHEV, uno de los compactos de más éxito que se ha renovado

Peugeot le ha dado una vuelta de tuerca a su diseño. Y se ha subido al carro de incorporar en la parte superior los faros diurnos, separados de los faros principales LED, siguiendo de esta manera la nueva tendencia del mercado. La parrilla también se moderniza, ahora con lamas verticales iluminadas encima del logo, que también está iluminado en los acabados más altos como este GT.

Mientras que el paragolpes se ha rediseñado para incorporar todas estas mejoras visuales. De lateral destacan las llantas de hasta 18 pulgadas y presenta una longitud muy similar al 308 anterior, de 4,36 metros. En la parte trasera los cambios son más sutiles, con una nueva firma lumínica para los pilotos y con embellecedores en color negro. El maletero puede llegar hasta los 412 litros en la carrocería de cinco puertas y hasta los 599 en la familiar.

Peugeot 308 PHEV | CC

Ambas tienen un interior muy parecido al de su predecesor, que ya introducía elementos muy interesantes, como los “I-toogles”, para llegar de forma más directa a las funciones que más usamos del sistema de infoentretenimiento.

Como novedad vemos una instrumentación que presenta unos gráficos renovados en 3D. Además, con conectividad inalámbrica con nuestro smartphone.

El nuevo Peugeot 308 está disponible en cuatro versiones: la de acceso, un diésel de 130 CV sin hibridar, con una caja de cambios de ocho velocidades; un peldaño más arriba está el híbrido autorrecargable de 145 CV; y coronando la gama están las versiones eléctricas e híbrida enchufable.

Y esta última, también llamada Plug In, es la que hemos probado. Si tienes posibilidad de cargarlo en casa o en el trabajo, es una opción muy buena para moverte con mucha eficiencia tanto en el día a día como en viajes largos.

Peugeot 308 PHEV | CC

Está propulsado por un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor gasolina de 150 CV y uno eléctrico de 125, dando como resultado una potencia combinada de 195. También tiene una batería de 17,2 kWh de capacidad, 14,6 útiles, que le proporcionan una autonomía en modo eléctrico de hasta 86 km.

Esta versión del nuevo Peugeot 308 homologa poco más de 2 litros a los 100 km. Eso sí, siempre y cuando tengamos carga en la batería, gracias a su eficiente sistema híbrido enchufable.

Este tiene tres modos de funcionamiento: 100% eléctrico, dando la posibilidad de recorrer hasta 86 km sin gastar gasolina; el Híbrido, para que la parte térmica y la eléctrica trabajen a la vez; y, por último, el Sport, que brinda unas sensaciones más deportivas.

Pero el nuevo Peugeot 308 sigue siendo uno de los mejores compactos del mercado. Trae los cambios justos y necesarios que no le sientan nada mal, ahora con más y mejor tecnología, más eficiente todavía, y una estética muy atractiva que le permitirá seguir llamando la atención tanto dentro como fuera de la ciudad.