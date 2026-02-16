Horse Powertrain y Repsol desarrollan un motor híbrido "ultraeficiente" con gasolina 100% renovable

El motor 'Horse H12 Concept' introduce mejoras en el sistema de combustión y reduce las pérdidas internas, alcanzando una eficiencia térmica máxima del 44,2%. Además, disminuye el consumo de combustible del vehículo en un 40% hasta situarse por debajo de los 3,3 litros por cada 100 kilómetros, según el ensayo de homologación europeo elaborado por ambas empresas.

Igualmente, ambas compañías sostienen que con el uso de combustible 100% renovable, un coche de tamaño medio equipado con este motor emitirá 1,77 toneladas menos de CO2 que un vehículo que use combustible convencional al recorrer una media de 12.500 kilómetros al año en promedio.

El proyecto, liderado por los equipos de la División de Tecnologías de Horse en Valladolid y del Repsol Technology Lab en Madrid, ha producido ya sus dos primeros prototipos y ha validado su rendimiento. Se espera presentar la primera prueba oficial en un vehículo a principios de 2026.

Surtidor con gasolina 100 | ISTOCK

Transición hacia la movilidad cero emisiones

Desde Horse Powertrain y Repsol defienden que este proyecto "contribuye a la transición del sector de la movilidad hacia las cero emisiones netas, aplicando el principio de neutralidad tecnológica y demostrando cómo la innovación puede ofrecer soluciones de reducción de CO2 a corto plazo".

En la actualidad, más del 97% parque automovilístico europeo sigue compuesto por vehículos con motor de combustión, por lo que desde la empresa son sede en España reclama que la electrificación no es la única vía para reducir las emisiones de los vehículos de combustión, sino que este tipo de motores también puede contribuir al cambio.

Repostando gasolina | FORD

"El concepto Horse H12 es un ejemplo de cómo los motores ultraeficientes y los combustibles renovables pueden reducir las emisiones desde hoy, sin necesidad de esperar a soluciones futuras. Por ello, defendemos un enfoque tecnológicamente neutral que impulse la innovación en todas las soluciones: eléctrica, híbrida, extensores de autonomía y combustibles bajos en carbono", ha recalcado el director de operaciones de Horse Powertrain, Patrice Haettel.

Por su parte, en octubre, Repsol alcanzó un hito tecnológico al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina de origen 100% renovable en su planta de Tarragona. Este nuevo producto, 'Nexa 95' es compatible con los vehículos de gasolina existentes, sin necesidad de realizar ninguna modificación. Actualmente Repsol ya ofrece este servicio en 30 estaciones de España, así como diésel renovable en más de 1.500 estaciones entre España y Portugal.

Depósitos de diésel | Centímetros Cúbicos

"El uso de los combustibles 100% renovables es una solución cero emisiones netas, complementaria a los vehículos eléctricos, para descarbonizar el sector del transporte. Apoyar una normativa clara y ambiciosa que impulse la inversión en combustibles renovables y motores altamente eficientes es esencial para que Europa reduzca las emisiones del transporte de forma más rápida, competitiva y eficaz", sostiene el consejero delegado adjunto de Repsol, Luis Cabra.

Asimismo, la empresa petroquímica española pondrá en marcha la segunda planta dedicada a la producción de combustibles 100% renovable a partir de Residuos en Puertollano en 2026, uniéndose a la ubicada en Cartagena. También, en este año, Repsol inaugurará en 2026 una planta piloto de combustibles sintéticos en Bilbao.