Este es el coche que quieren comprar todos los taxistas de mi ciudad, y me han contado por qué

He podido ver la presentación en sociedad en Zaragoza del BYD Atto 2 DM-i que ha hecho el concesionario oficial Automóviles Sánchez en el Espacio Xplora de Ibercaja. Entre el público había profesionales del sector, influencers y miembros de la asociación de taxistas de Zaragoza, y los más importantes eran estos últimos.

BYD Atto 2 DM-i | BYD

Un híbrido que prioriza lo eléctrico

El Atto 2 DM-i utiliza la tecnología Dual Mode de BYD, que prioriza la conducción eléctrica, y en su versión Boost combina una batería Blade de 18 kWh con 156 kW de potencia total (212 CV). Hay empuje de sobra para ciudad y carretera.

Los números son llamativos porque hablamos de 90 km de autonomía en eléctrico puro y unos 1.000 km totales en ciclo WLTP, que traducido al lenguaje de calle quiere decir que podrías pasarte toda la semana sin pisar una gasolinera siempre que tengas enchufe en casa. El consumo homologado cuando se aprovecha su capacidad híbrida es de 1,8 l/100 km, y eso explica el interés de los taxistas.

Detrás de esas cifras está la batería Blade de litio ferrofosfato, que es una tecnología propia de BYD y que destaca por su durabilidad y su seguridad. No estamos ante un fabricante de coches al uso sino ante una empresa tecnológica con décadas de experiencia en la fabricación de baterías que ahora también hace coches, y eso se nota.

BYD Atto 2 DM-i | BYD

Más sitio del que esperas

El Atto 2 encaja en el segmento B sin parecer pequeño gracias a sus 4,33 metros de longitud y a su batalla de 2,62 metros, y su maletero ofrece 425 litros que llegan hasta los 1.335 con los asientos abatidos, así que merece la pena como coche familiar y también para servicios de taxi y VTC (Los taxistas me contaron que para que un coche sea homologable como taxi necesita al menos 400 litros de maletero, y me quedé con el dato)

Después de la presentación me metí en el interior y me llamó la atención el nivel de equipamiento de serie para lo que cuesta. La pantalla central de 12,8 pulgadas domina el salpicadero junto a la instrumentación de 8,8 pulgadas, pero BYD ha mantenido los mandos físicos para las funciones habituales, algo que se agradece frente a la dictadura táctil de otros de California. Los acabados resultan agradables al tacto y transmiten una calidad inesperada en este precio, aunque queda pendiente saber cómo soportarán el paso del tiempo.

La versión Active ya trae de serie faros LED, llave inteligente, crucero adaptativo y frenada automática de emergencia, y si optas por la Boost, sumarás también la cámara 360º, los asientos eléctricos y calefactables, el techo panorámico, la carga inalámbrica y la función V2L para que puedas enchufar una nevera portátil en mitad del campo.

BYD Atto 2 | BYD

Precio y garantía

El precio arranca en unos 20.940 € en la versión Active y sube hasta los 24.940 € en la Boost (con campañas comerciales, Plan Auto+ y financiación incluidos), así que para un SUV del segmento B con semejante equipamiento resulta muy atractivo.

BYD respalda el coche con 6 años de garantía general y sube hasta los 8 en el caso de la batería y el tren motriz, que son unas cifras que cierran muchas bocas, algo que viene bien en un mercado como el español, donde la marca china todavía tiene algunos detractores.

Todavía no he podido probarlo en carretera porque falta que me cedan una unidad, pero lo que vi y toqué en el Espacio Xplora me dejó con ganas de más, y por cómo miraban el coche los taxistas, parece que no soy el único.

El BYD Atto 2 DM-i ya está disponible en España, y parece que va a dar mucho de qué hablar.