Por menos de 18.000 € puede ser tuyo este SUV eléctrico chino equipado hasta arriba

Una de las cosas que han hecho petarlo tanto a las marcas chinas en los últimos tiempos son los competitivos precios que ponen a algunos de sus coches eléctricos. Nada nuevo que no sepas, pero lo que sí lo es se llama Seres 3. Este SUV de la firma china que le da nombre destaca por unas proporciones compactas, un muy buen equipamiento a bordo de su habitáculo y un precio tan competitivo que no lo puedes imaginar aunque proceda del gigante asiático. Quédate a leer el post si estás pensando dar el salto al coche eléctrico y no quieres que te cueste un ojo de la cara.

Tan equipado de serie que parece premium

Que un coche al precio que te indicaremos al final incluya de serie ópticas con tecnología LED, un sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, navegador GPS, control del vehículo desde la App, ADAS como control de velocidad, alerta de carril, aviso pre-colisión y sensores de aparcamiento y elementos como sus asientos calefactables con regulación eléctrica, tapizado en piel, techo solar deslizante, cargador de móvil por inducción, acceso y arranque sin llave o la cámara de visión posterior y el climatizador automático es algo prácticamente imposible de ver en el mercado.

Y es que la experiencia a bordo del Seres 3 es casi propia de modelos premium que de una marca generalista. A ello hay que sumar su caja de cambios automática asociada a un propulsor de 163 CV de potencia (120 kW) con una batería de tipo LFP (litio-ferrofosfato) con 53,6 kWh de capacidad neta. Así las cosas, cuenta con una autonomía homologada de 329 kilómetros según el ciclo WLTP, por lo que para trayectos diarios va muy bien y en viajes no demasiado largos también. En cuanto a su carga, en una estación de carga rápida en corriente continua puede recuperar el 80% de su autonomía en media hora solamente.

La oferta: disponible desde 17.995 €

El Seres 3 puede ser tuyo a cambio de un precio ridículo de 17.995 €, lo que le hace ser un auténtico chollo junto a todas las prestaciones que te acabamos de comentar en estas líneas. No obstante, para beneficiarte de ello tendrás que acudir al Plan Moves III y financiar la compra con la marca en las condiciones que esta te indique. Ya te lo hemos dicho por aquí: un coche a ese precio con todo lo que tiene no lo vas a encontrar. Así que aprovecha la oferta a través del comparador de precios "¿Qué coche me compro?" y deja atrás todas tus preocupaciones con el EV y las restricciones que pongan en donde vives con su etiqueta Cero.