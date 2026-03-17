Mecánico desvela cuál es el mayor problema de los vehículos de combustión

Todos sabemos que los mantenimientos adecuados son un factor imprescindible para que cualquier tipo de vehículo sostenga su rendimiento a lo largo de los años y nos genere los mínimos dolores de cabeza posibles.

Los coches de combustión llevan muchísimo tiempo en el mercado, por lo que ya se conoce mejor cada mantenimiento que se les debe de hacer, sin embargo, aunque todos son importantes, hay algunos que conviene tener vigilados con lupa.

Es por eso, que el mecánico experto, Felipe Sacristán, se ha tomado la molestia de echarnos una mano diciéndonos cuál es el elemento que no deberíamos pasar por alto bajo ningún concepto si las descubrimos, la carbonilla.

Según explica en el propio video, tendremos que fijarnos en el tipo de cilindrada que tiene el motor de nuestro coche, ya que aquellos que tengan una mayor, serán más propensos a acumular carbonilla.

Si se acumula en grandes cantidades, puede afectar gravemente al rendimiento de nuestro motor y aumentar el consumo de combustible del mismo, osea que más te vale revisar bien este aspecto si no quieres que afecte a tu coche y a tu bolsillo.