¿Ha encontrado Xiaomi la solución a los problemas de las baterías y los incendios de la forma más simple posible?

Xiaomi es una marca revolucionaria y atrevida. Ese carácter le ha llevado a meterse de lleno en una industria en proceso de cambio y repleta de incertidumbre, la del automóvil. Ha lanzado un sedán eléctrico, el SU7, que es un coche bastante transgresor, especialmente por un aspecto. Las células de la batería están boca abajo. Evidentemente, hay motivos de peso para ello.

La causa es la más importante, la seguridad. Si se produce una colisión o le batería alcanza una temperatura excesiva que la pueda hacer explotar, como las células están boca abajo la fuerza expansiva y el fuego irían hacia la carretera y no hacia el interior del vehículo, exponiendo la salud de los pasajeros.

Xiaomi SU7 | Centímetros Cúbicos

Problemas resueltos

Quizá se esté preguntando, entonces, por qué no todas las marcas colocan las células boca abajo. Pues porque para conseguirlo hay que solventar otros obstáculos. Los ingenieros de Xiaomi, junto a los de la prestigiosa empresa de baterías CATL, los han conseguido superar. Para empezar, el líquido del interior de las células, llamados electrolitos, puede ver alterado su rendimiento, incluso afectando a la fuerza de gravedad del vehículo. Problema resuelto aplicando una nueva fórmula química de electrolitos.

Segundo, la corrosión de las células aumenta porque están más expuestas al contacto con la carretera. La solución es bastante sencilla, usar metales más resistentes para forrar las células, protegiéndolas de la corrosión. Además, tiene beneficios en la longevidad y la fiabilidad de la propia batería.

Xiaomi SU7 | Xiaomi

Hasta 800 kilómetros

Estas protecciones han permitido que el SU7 tenga un suelo bajo, bastante pegado a la carretera típico de los deportivos, a diferencia de muchos eléctricos con pisos altos por causa de la seguridad de las baterías. Toda esta solución de ingeniería de células invertidas pertenece a la plataforma Modena de Xiaomi y será integrada en más modelos de ahora en adelante.

De momento, la tenemos en el SU7, que cuenta con tres versiones, una básica de 299 CV, otra de 673 CV y una superdeportiva, apodada Ultra, de 1.529 CV de potencia para superar los 350 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 1,97 segundos. Lo que nos concierne en este artículo, la batería, es capaz de alcanzar una autonomía de 800 kilómetros, una cifra bastante por encima de la media del mercado. Xiaomi no solo se conforma con conquistar con sus móviles las mesillas de noche, sino que ahora tambien quiere entrar en todos los garajes con sus coches.