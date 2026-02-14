Hyundai baja de forma brutal el precio de su coche familiar y regala 4 años de mantenimiento, aunque con letra pequeña

Hyundai ha decidido ponerse seria con el i30 CW, y le rebaja el precio de forma brutal aunque la letra pequeña existe y merece la pena leerla antes de firmar nada. El familiar compacto coreano se puede llevar por 23.725 euros en su versión de acceso si aceptas financiarlo con la marca, así que te regalan cuatro años de mantenimiento y además garantizan recomprarte el coche cuando te canses. La jugada no es nueva pero funciona, porque el i30 CW es un coche honesto que cumple sin grandes alardes ni pretensiones falsas, total que responde bien a lo que necesita la mayoría de familias sin inventarse nada raro.

Hyundai i30 CW | Hyundai

Un maletero que da para todo sin pagar de más

El Hyundai i30 CW mide 4,585 mm de largo, una cifra que lo coloca en territorio compacto sin pasarse de rosca, y sin embargo ofrece 602 litros de maletero con los asientos en su sitio. Si abates el respaldo trasero podrías meter prácticamente lo que quisieras, porque el espacio se vuelve enorme y el suelo queda completamente plano sin escalones ni tonterías. Esto no es un SUV inflado con más altura que sentido, sino un familiar clásico que aprovecha cada milímetro sin subirte la factura por las nubes ni venderte humo con palabras raras.

La altura del coche es de 1,465 mm, así que entra en cualquier parking sin dramas. Además, el acceso al maletero resulta cómodo porque la apertura es amplia y la carga queda baja.

Hyundai ha mantenido las formas contenidas del i30 sedán pero le ha añadido el culo largo del familiar, y eso se traduce en metros cúbicos reales sin hinchar el coche entero artificialmente ni jugar con las medidas para engañar a nadie. La verdad es que pocos compactos rivalizan con 602 litros por este precio, porque la mayoría se quedan bastante por debajo o te cobran mucho más por llegar ahí, así que merece la pena echarle un vistazo si necesitas espacio de verdad y no solo promesas de catálogo.

Motores MHEV que consumen poco y etiqueta ECO

El i30 CW se vende ahora con dos motores de gasolina microhíbridos, y el de acceso es un 1.0 T-GDi de 100 CV que lleva etiqueta ECO gracias a la tecnología MHEV de 48 voltios que recupera energía en las frenadas. Este motor puede ir asociado a una caja manual de cinco o siete velocidades, así que tienes opciones según tu presupuesto y tus gustos sin complicarte demasiado. Los consumos homologados rondan entre 5,4 y 6,3 litros cada cien kilómetros, una cifra razonable para un coche de este tamaño y peso que no te arruinará en combustible ni te obligará a parar cada dos por tres en la gasolinera.

Si quieres más potencia existe un 1.5 T-GDi de 140 CV con cambio automático de doble embrague DCT, aunque este motor lleva etiqueta C y consume algo más porque no es microhíbrido. La diferencia de prestaciones se nota en adelantamientos y subidas de puerto, pero para uso urbano el 1.0 turbo de 100 CV cumple perfectamente.

Hyundai ha optado por motores pequeños turboalimentados que combinan potencia suficiente con consumos controlados, y eso se agradece porque no necesitas un motor enorme para mover un familiar compacto sin quedarte tirado. Además, la etiqueta ECO del 1.0 MHEV te da ventajas de circulación y estacionamiento en algunas ciudades, así que merece la pena considerarla si vives en zona restringida o prevés que las normas se vayan a endurecer en los próximos años.

La oferta incluye cuatro años de mantenimiento gratis

La promoción de Hyundai arranca en 23.725 euros, pero solo si financias con Hyundai Finance y aceptas sus condiciones que incluyen entrada de 8.605 euros y 47 cuotas de 160 euros mensuales. Luego viene una última cuota de 12.357 euros que puedes pagar, refinanciar o devolver el coche directamente, total que es un plan típico de financiación con cuota final abultada diseñado para que cambies de coche cada cuatro años sin comerte mucho la cabeza ni quedarte atado para siempre al mismo vehículo.

Lo interesante es que Hyundai regala cuatro años de mantenimiento oficial y además se compromete a recomprarte el vehículo al final del contrato. Esto significa que podrías usar el coche durante ese tiempo sin pagar revisiones ni preocuparte por el valor residual.

La garantía de Hyundai es de cinco años o 100.000 kilómetros, una de las más generosas del mercado que te cubre bastante más allá del periodo de financiación si decides quedarte con el coche al final. La oferta está disponible en toda España a través de concesionarios oficiales y también por los canales online de la marca, así que no hay excusas regionales ni cupos limitados conocidos que compliquen el asunto, y Hyundai está apostando fuerte por el Hyundai i30 CW porque sabe que los familiares compactos tienen tirón entre gente que necesita espacio sin pagar lo que cuesta un SUV premium.

Si buscas un coche práctico con respaldo de marca seria, el i30 CW en oferta merece mucho la pena.