No es el más potente ni el más caro, pero el Honda Civic tiene eso que engancha

Todos tenemos a ese colega que nunca levanta la voz, no presume de nada y siempre llega puntual. Luego te das cuenta de que lleva años currando en lo suyo, tiene la casa pagada y cada vez que vas a su coche huele a limpio y suena bien. Eso es el Honda Civic, un coche que no va por la vida enseñando músculo, pero que tiene una legión de fieles detrás. ¿Por qué será?

En España no es precisamente el superventas del barrio: 480 unidades vendidas en 2023 y 865 en 2024, lo que lo convierte en un coche más raro de ver que un pez volando sobre la Castellana, y aun así, quien lo prueba, lo recomienda. Ya sea por su tacto al conducir, por la eficiencia del híbrido, o porque simplemente da gusto tener algo que sabes que no va a fallar.

La fiabilidad japonesa no es un mito: el Civic es el coche que no se queja

Una de las razones por las que el Civic engancha es porque no da guerra. Si lo cuidas un poco, te devuelve décadas de servicio sin pedir nada a cambio. En serio: hay unidades con más de 300.000 km que siguen en marcha sin hacer ruidos raros ni dejar manchas en el garaje. Eso en un compacto moderno no es común.

Además, el Civic híbrido gasta como un mechero: unos 4,8 litros a los 100 km. Ideal para los que hacen muchos kilómetros o simplemente no quieren hipotecarse cada vez que repostan. Si lo tuyo es el nervio, no te preocupes, que también tienes la versión Type R, que va como un demonio cabreado con aerodinámica.

Ojo, que esto no es solo cosa nuestra: en EE.UU. venden cientos de miles al año, y eso que allí los compactos son casi un capricho. En 2017, el Civic llegó a vender más de 800.000 unidades a nivel global. Cuando algo funciona, el mundo lo sabe.

En España no arrasa, pero quien lo tiene no lo suelta

A pesar de lo que digan las cifras, en nuestro país el Civic tiene su público. En 2024 llevaba una media de entre 24 y 134 unidades al mes, lo que no es mucho, pero habla de una presencia constante. Es como ese bar al que siempre va la misma gente y nunca cierra.

En parte se debe a que en España valoramos los coches que duran. Aquí el Civic no se compra con el corazón caliente, sino con la cabeza fría por su bajo mantenimiento, consumo reducido y una seguridad de 5 estrellas que viene de serie con el sistema Honda Sensing (frenado automático, control de carril, aviso de colisión…). Es un compacto que piensa por ti, pero sin ponerse pesadito.

Hay más de 500 Civics en venta en el mercado de segunda mano. Buena señal: retiene valor y los que lo tienen saben que hay quien está dispuesto a pagar por uno en buen estado. No es un coche de usar y tirar, sino un coche de usar y seguir usando.

Honda Civic e:HEV | Honda

En el mundo es un icono: en España, un secreto bien guardado

Mientras aquí seguimos babeando con los SUV y los híbridos de marca blanca, fuera de nuestras fronteras el Civic es un nombre que impone respeto. En otros mercados como EE.UU. o Japón, el Civic es un coche aspiracional para muchos jóvenes y un compañero de confianza para familias enteras.

¿Por qué? Porque tiene versiones para todos los gustos: sedán, hatchback, híbrido, gasolina, y por supuesto, el salvaje Type R para los apasionados que quieren circuito y compra semanal en el mismo coche. Es como un menú del día que te sirve desde lentejas hasta solomillo con foie.

Además, Honda sigue dándole cariño: el Civic 2025 híbrido, por ejemplo, no solo es eficiente, sino que acelera que da gusto y sigue siendo divertido de conducir. En tiempos donde los coches parecen electrodomésticos con ruedas, el Civic sigue teniendo alma.

Entonces, ¿por qué engancha?

Porque es coherente, honesto y agradable. Porque no necesita postureo para demostrar que vale la pena. Porque quien lo conduce siente que ha acertado, y porque, aunque no te lo diga nadie, es un coche especial: uno que va contigo, no en tu contra.

No, no es el más potente. Ni el más caro. Ni el que sale en anuncios con música épica y luces de neón. Pero si un amigo te dice “me estoy mirando un Civic”, lo más probable es que le respondas: “pues oye, buena elección”.

Y eso, en el mundo del coche nuevo, ya dice mucho.