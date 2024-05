Es más 4x4 que familiar, un anti-SUV de 39.000 € con 522 litros de maletero y equipado hasta los topes

Muchos quieren tener un 4x4 en su haber, pero no siempre es posible por el alto desembolso que implican o por su escasa versatilidad dentro del asfalto. Y es ahí donde cobran mucho sentido coches como el Subaru Outback, o lo que es lo mismo, un familiar con capacidades off-road, 522 litros de maletero, equipado hasta arriba que puede ser nuestro por 39.750 euros.

No, no es una cifra apta para cualquier bolsillo, pero estamos hablando de un pago al contado. Esto se traduce en que no hace falta leer letra pequeña ni lidiar con condiciones de una financiación que, en la mayoría de ocasiones, boicotea la oferta.

Subaru Outback | Subaru

Eso sí, para poder disfrutar de tal precio es necesario que uno se acoja a una configuración concreta del familiar nipón. Esto pasa por optar por el acabado Trek, el motor 2.5 de 169 CV y por el color rojo Crimson Red Pearl, única tonalidad que no implica sobreprecio alguno.

Así, nos encontramos con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, asientos delanteros y traseros calefactados, asientos delanteros con ajuste eléctrico, acceso y arranque sin llave y pantalla táctil de 11,6 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Subaru Outback | Subaru

En lo que a mecánica se refiere, el Subaru Outback recurre a un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros bóxer y atmosférico que desarrolla 169 CV y 252 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja CVT que, aunque no es la más eficaz, resulta sumamente fiable. El 0 a 100 ocurre 10,2 segundos y la velocidad punta es de 193 km/h, prestaciones más bien modestas pero suficientes.

Ahora bien, ¿realmente la oferta del Subaru Outback no tiene trucos? Lo cierto es que no, ya que se trata, como hemos mencionado, de un pago al contado. No obstante, la firma japonesa ofrece la opción a sus clientes de financiar la compra.