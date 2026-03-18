Marlaska aclara en qué tipo de situaciones sobre la V-16 se podrá multar

Ya se sabe más que de sobra que las balizas V-16 han venido para quedarse y sustituir a los triángulos de preseñalización que tantos fallecidos provocaban al año por el simple hecho de salir del coche a colocarlos. Sin embargo, las dudas sobre las diferentes situaciones que se pueden provocar con este dispositivo siguen muy presentas en muchas personas.

Es por eso que en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a varias de las preguntas más frecuentes que generan estos nuevos dispositivos. Una de ellas sigue siendo la de si es obligatorio llevar la baliza en nuestro coche aunque no tengamos necesidad de usarla, y la respuesta es un sí rotundo, aunque también ha aclarado que por el momento no hay planes de hacer controles aleatorios para revisar este aspecto.

baliza V16 | EFE

Ahora bien, cuando sí que podrá haber una sanción es a la hora de requerir de los servicios de la V-16, es decir, en caso de que tengamos un accidente o una avería que nos haga detener nuestro vehículo en medio de la carretera. En esos casos, si los agentes de policía que acudan en nuestra ayuda comprueban que no disponemos de la baliza, nos podrán dejar un regalito.

No solo no tenerla es motivo para llevarse una suculenta multa, usarla de manera indebida o no tener un modelo homologado también es motivo de sanción. Recuerda que la baliza V-16 debe colocarse en la parte superior del vehículo (el techo vaya) o, en su defecto, en la puerta, y revisa bien que la que compres tenga el certificado de homologación de la DGT.

Marlaska también ha recordado algunos datos de interés sobre ellas, como que su precio es de entre 35 y 45 euros o que no están conectadas a los datos personales de ningún vehículo.