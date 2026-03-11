¿Cuánto tiempo dura realmente la baliza V-16 encendida?

Ya hay muchas cosas que sabemos de estas famosas y controvertidas balizas V-16, como por ejemplo que son geolocalizables gracias a la plataforma digital de la DGT o que te puede caer una multa importante por el simple hecho de no llevarla en tu coche.

Otra cosa que se nos había especificado sobre ellas, es que son de alta intensidad y que, por supuesto emiten una luz giratoria de 360 grados que facilita su visualización para el resto de usuarios de la vía.

LUZ V16 | EP

Aunque quizá algo que mucha gente no sepa porque no se ha repetido hasta la saciedad es cuánto tiempo puede estar una baliza V-16 encendida de manera continuada hasta apagarse.

Según lo que cuenta la propia DGT, las balizas están diseñadas para emitir esa luz continua e intermitente durante 30 minutos seguidos, ahora bien, esto no quiere decir que se queden sin pilas, de hecho, la vida útil de sus baterías es de meses según reportan las fuentes oficiales.

Luz V-16 | Centímetros Cúbicos

Ahora bien, estas balizas están pensadas para usarse en situaciones de accidente de tráfico, pero es que normalmente lo que tarda en llegar una grúa de asistencia en carretera suele rondar los 40 minutos, por lo que esta característica podría resultar un problema.

Por eso mismo plataformas como DVuelta están empezando a reclamar un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones, que pueden suponer un riesgo para la seguridad vial y que seguramente serán bastante frecuentes.