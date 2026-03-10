¿Tu baliza V16 puede venir de una red de fraudes?

La obligatoriedad de las balizas V16 ha generado un mercado millonario de la noche a la mañana, y ahora resulta que un tercio de los dispositivos homologados están asociados a una empresa británica que huele a chamusquina. Limburg Technology Limited concentra cerca de 100 autorizaciones, pero no tiene oficinas reales, ni empleados visibles, ni actividad comercial conocida en España, así que estamos ante una sociedad fantasma que ha conseguido colar un tercio de las balizas que circulan por el país en el proceso de homologación oficial.

La historia se complica cuando descubres que esta empresa se registró en 2022 en una dirección de Brighton donde convivían más de 9.000 sociedades, muchas de ellas creadas por un conglomerado chino investigado por blanqueo de capitales y fraudes con criptomonedas.

Un intermediario que no fabrica ni vende nada

Limburg Technology no produce balizas ni las distribuye directamente, porque su función consiste en obtener homologaciones para que otras empresas españolas las vendan bajo su paraguas legal. Todas las balizas salen de la misma fábrica en la provincia china de Zhejiang, así que podríamos decir que estamos comprando el mismo producto con distintas etiquetas, y la empresa tampoco dispone de sede física en España, lo cual resulta llamativo para una compañía que controla un tercio del mercado oficial.

Durante parte del proceso de homologación, su domicilio social figuraba en un pequeño inmueble de Brighton que levantó sospechas en varios países europeos, porque allí se registraron miles de sociedades vinculadas a Yumma Tianlong International Consulting, y este conglomerado se dedica a crear empresas instrumentales que luego aparecen en tramas de blanqueo, estafas financieras y fraudes varios, aunque oficialmente se desvinculó de Limburg un año después de crearla.

Las autoridades de otros países no se lo creyeron del todo, porque los registros mercantiles y los patrones societarios indican que el control efectivo podría haberse mantenido de forma indirecta, así que cambiar el nombre en los papeles no significa que hayas cambiado de dueño real.

Un domicilio fantasma que cambió sobre la marcha

Las autoridades británicas advirtieron en 2024 a Limburg Technology por irregularidades en su domicilio social y le exigieron trasladarse a Manchester, pero las homologaciones continuaron durante ese periodo sin interrupciones, y algunas autorizaciones siguen asociadas a la antigua dirección de Brighton, lo cual plantea dudas sobre cómo se verifica la información en estos procesos administrativos. La supuesta nueva sede en Manchester tampoco refleja actividad real, porque se trata de un vivero de empresas que funciona como buzón postal para cientos de sociedades sin estructura ni empleados.

Actualmente, el Gobierno británico ha iniciado un procedimiento para disolver Limburg Technology por inactividad, y la ha calificado como "propuesta activa de eliminación", mientras tanto sus balizas siguen vendiéndose en España sin que el sistema de supervisión haya detectado señales de alarma. Si compras una baliza V16 ahora mismo, podrías estar financiando una red de sociedades fantasma sin saberlo, porque nadie te dice de dónde viene tu dispositivo ni quién está detrás realmente.

El caso resulta especialmente delicado cuando descubres que los avisos sobre la empresa llegaron durante el proceso de homologación, lo cual pone en cuestión cómo funcionan los mecanismos de control en autorizaciones que afectan a millones de personas.

Un mercado cautivo sin garantías reales

La obligatoriedad de las balizas V16ha creado un negocio multimillonario por decreto, porque ahora 34 millones de conductores están obligados a comprar un dispositivo que puede costar entre 20 y 50 euros, y aunque algunas empresas españolas con trayectoria en seguridad vial participan en este mercado, buena parte de las licencias ha recaído en sociedades creadas expresamente para explotar esta oportunidad, muchas de ellas con el mismo origen chino.

El problema no es que las balizas vengan de China, porque eso pasa con la mitad de los productos que compramos a diario, sino que un tercio de los dispositivos homologados depende de una sociedad sin actividad real ni presencia verificable, y nadie parece haber comprobado su historial antes de concederle las autorizaciones masivas. La pregunta que flota en el aire es si los criterios de homologación contemplan verificar la solidez y transparencia de las empresas solicitantes, o si basta con que el dispositivo cumpla los requisitos técnicos sobre el papel.

Total que si llevas una baliza V16 en el coche, puede que funcione perfectamente o puede que sea un cacharro fabricado por una red de empresas fantasma investigadas por fraudes, porque nadie lo sabe con certeza, ya que el sistema parece diseñado para verificar el producto pero no a quién está detrás de él ni qué intereses mueve.