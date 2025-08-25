Las marcas chinas se consolidan en el mercado de ocasión: Así ha crecido el interés de los compradores el último año

El interés por los vehículos de origen chino en el primer semestre del año se ha incrementado un 66% frente al mismo periodo de 2024, según el análisis 'Interés por las marcas chinas en el mercado VO en 2025' de coches.net.

De esta manera, se confirman los datos del estudio 'coches.net Tendencias de Compra 2025-2026', según el cual el 71% de los potenciales compradores contempla una marca china como opción (el 46% las ve interesantes con reservas y el 25% las considera innovadoras y confiables), frente a un 29% que prefiere marcas tradicionales.

Las cuatro marcas chinas con mayor oferta en el portal acaparan el 87% del total de las búsquedas de vehículos de origen chino de ocasión de coches.net. Estas son MG (48%), Lynk & CO (17%), BYD (11%) y Omoda (11%). Las marcas MG y Lynk & CO tienen una fuerte conexión con Europa, ya que la primera era originariamente una marca británica y la segunda pertenece al mismo grupo que Volvo, Polestar o Smart.

La eficiencia es uno de los argumentos más interesantes de los coches de MG | MG Cars

INCREMENTO DE LAS BÚSQUEDAS DEL BYD

Muestra del interés por las marcas chinas es el incremento interanual de las búsquedas de la marca BYD, que ha visto multiplicado por once en un año (1.080%) el interés por parte de potenciales compradores. Otras marcas que también cuentan con notables subidas son: Skywell (567%), Seres (344%), Omoda (307%), Maxus (298%), SWM (187%), Aiways (58%), DFSK (49%) y MG (33%), entre otras.

En apenas un año la oferta de vehículos de ocasión chinos en coches.net se ha incrementado un 52% (comparando junio 2024 con junio de 2025). Marcas como BYD (1950%) y Maxus (1.100%) son las que más han crecido en este periodo. Le siguen, Seres (863%), Omoda (488%), SWM (143%), Skywell (100%), DFSK (88%), MG (37%) y Lynk & CO (33%).

BYD ATTO2 | BYD

PRECIO MEDIO DE LOS COCHES DE OCASIÓN DE ORIGEN CHINO

En cuanto a los precios, los vehículos de origen chino ofertados durante la primera mitad del año han registrado un precio medio de 21.334 euros, lo que representa un 5,5% menos respecto al mismo periodo de 2024.

A la hora de comprar un coche, el precio es decisivo y las marcas chinas en general están respondiendo con productos competitivos. Muestra de ello son los reajustes en el precio medio de algunas marcas en este periodo como Aiways (-16,5 %), DFSK (-3,5 %), DR Automóviles (-9,4 %), Lynk & CO (-9,7 %), Maxus (-15,3%), MG (-7,9%), Seres (-35,3%) y SWM (-3,5 %). Por el contrario, el incremento en los precios se ha notado en BYD (8,25%), EVO (6,6%), Jaecoo (3,4%) y Omoda (0,3%).