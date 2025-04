Es hora de jubilar al Terrano II y echa un vistazo a esta una potente pick-up con la que te ahorrarás en buscar recambios

La Ford Ranger es de esas camionetas que te cruzas por la calle y dices: “Joder, debe ser imposible aparcar este cacharro”. Es una pick-up que no pasa desapercibida a la vista, con un morro que parece sacado de una peli yankee (porque es yankee) y unos faros LED que te miran como diciendo “¿qué pasa?”. Mide 5,36 metros, así que no es un juguete, y la caja trasera ha ganado unos centímetros para que metas lo que te venga en gana: herramientas, la bici, el perro, y si hace falta un microcoche. La hacen en Tailandia y Sudáfrica, y aquí en España la tienes rulando por carreteras y caminos como si nada.

Entrar dentro es raro porque no es lo que esperas en un 4x4: te sientas y parece que estás en un SUV de los buenos, no en una pick-up para currar en el campo. La pantalla de 12 pulgadas es una pasada, como si te hubieran puesto la tele del salón, y los asientos del Wildtrak son tan cómodos que te dan ganas de echarte una siesta después de comer. Es dura por fuera, pero por dentro te mima, y eso mola un huevo. En ford.es tienen una oferta ahora mismo para el XL Doble Cabina 2.0 EcoBlue 170 CV 4x4 manual: 435 €/mes sin IVA con Ford Renting (entrada de 2.000 €, 48 meses, 10.000 km/año).

Tira como un demonio y no se queja

Ford Ranger PHEV | Ford

Esta Ranger no es de las que se arrugan. El motor básico es un 2.0 diésel de 170 CV pariente de la Transit que ya va sobrado para el día a día, pero si le quieres dar caña, tienes el biturbo de 205 CV o el 3.0 V6 de 240 CV que te hace sentir como si estuvieras circulando por los mismos EE.UU. El V6 ese te remolca hasta 3.500 kg, así que si tienes una caravana o un remolque gordo, ni se entera. Y luego está el híbrido enchufable, con 282 CV y unos 45 km sin gasolina, que ya lo están trayendo a España poco a poco.

Lo mejor es que no solo tiene fuerza, sino que te lo pone fácil a la hora de conducir. Lleva un sistema que te ayuda a no darte una leche si te despistas, y en las versiones top como la Raptor tienes una suspensión que aguanta lo que le eches, desde baches hasta un camino lleno de barro. Consume entre 8 y 9 litros a los 100 kilómetros, que no está mal para el bicho que es. Sinceramente, es una muy buena opción si vives en el mundo rural y necesitas un coche cómodo a la vez que útil para trabajar.