Ni híbridos, ni eléctricos: Skoda todavía tiene dos coches de gasolina pura por menos de 20.000 euros que arrasan en España

El primer semestre es cosa casi juzgada. Para el fabricante checo y su aporte a la movilidad de toda la vida, sin dudas. No todo es Seat Ibiza u Opel Corsa cuando se trata de conducir sin el más mínimo aporte eléctrico. El TSI es el lenguaje de los Skoda Kamiq y Skoda Fabia, dos bastiones del manejo a gasolina pura. Y son más de 10.000 las razones que tienes para considerarlos, porque ese es el umbral de ventas que han superado en el acumulado 2026.

Parece mentira que el último reducto de las berlinas sea una clásica como Skoda y una nueva como BYD | Skoda

En España, el urbano compacto no es ninguna amenaza para el liderazgo del hatchback made in Martorell –¿cuál lo es, en todo caso?–, pero sí le advierte al rival alemán, tras haber superado las 5.200 entregas. El B-SUV, competidor del Seat Arona y el Volkswagen T-Cross –dos referentes del segmento y la propulsión a combustión sin electrificar–, vende un poco más y transita junio con más de 5.500 nuevas matriculaciones. Ambos proponen los mismos acabados y las variaciones de cilindrada y potencia.

El 1.0 TSI es el motor de cabecera. En el Fabia envía a las ruedas delanteras dos niveles de potencia: una es de 95 CV y corresponde a la versión Plus, la otra aumenta hasta 115 caballos y va destinada al tope de gama, el Fabia Monte Carlo. Al ser este último el más deportivo, lo recomendable es equiparlo con el 1.5 de 150 CV y sacarle jugo al máximo, aunque este motor también puede ir en el mencionado acabado intermedio.

Urbanos con estilo Skoda sin pasarse de los 20.000 euros

Para los niveles de acceso, el Fabia Go y el Fabia Selection, el fabricante checo propone el que tiene mucho que ver con la fórmula del éxito: el 1.0 MPI, el de inyección multipunto que comparte con el Ibiza. Con él, la potencia en ambos casos se limita a 80 CV, aunque el Selection también está preparado para portar el TSI de un litro.

Skoda Fabia 125 | Skoda

El Skoda Kamiq eleva el nivel desde el acabado medio y democratiza las motorizaciones en la parte baja de la gama, porque el 1.0 TSI disponible del Plus en adelante sale de fábrica con 115 caballos sin excepción y porque la versión Go utiliza la configuración de 95 CV y la Selection, en la que se puede optar tanto por el de 95 como por el de 115, también es posible con el motor 1.5 de 150 caballos máximos.

Dos modelos para imprimirle al segmento de los urbanos el estilo Skoda y mantenerse debajo de la línea de los 20.000 euros, con el SUV pudiendo financiarse por 19.500 euros y el hatchback por 15.400. En este último, hay lugar para los más osados: el Fabia Motorsport no es solo una edición de colección, sino el que te hace experimentar un poder de fuego que los Fabia de serie no tienen permitido. En este caso, no son 10.000 las razones, sino 177.