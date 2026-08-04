La A-2 comienza las pruebas del nuevo carril Bus-VAO

La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid iniciarán en agosto la fase de pruebas del nuevo carril Bus-VAO de la A-2.

Esta fase permitirá comprobar en condiciones reales el correcto funcionamiento de todos los elementos tecnológicos instalados, así como la operativa y gestión del tráfico, la respuesta de la infraestructura, del transporte público y del resto de usuarios antes de su puesta en servicio definitiva.

El proyecto supone un nuevo modelo de gestión dinámica de la capacidad viaria que permitirá priorizar el transporte público y los vehículos de alta ocupación en uno de los principales accesos a Madrid.

Durante las próximas semanas se realizarán diferentes pruebas operativas para verificar el funcionamiento de todos los elementos que integran los nuevos carriles Bus-VAO. Entre ellos se encuentran las balizas luminosas y los paneles de mensaje variable, que indicarán a los conductores cuándo el carril está operativo y los puntos habilitados para acceder o abandonarlo, así como los sistemas de control y monitorización que gestionan su funcionamiento.

La DGT supervisará de forma continua el comportamiento de los sistemas y analizará tanto la evolución de la circulación como el grado de cumplimiento de las normas por parte de los conductores. Esta fase permitirá validar el funcionamiento de la infraestructura en condiciones reales y facilitar que los usuarios de la A-2 se familiaricen con la nueva señalización dinámica y con las normas de utilización del carril Bus-VAO.

La primera semana de agosto el carril Bus-VAO permanecerá operativo entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos. A partir de la siguiente semana, y hasta el final de la fase de pruebas, el carril se activará entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos y, además, entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid.

Durante estas franjas horarias en las que el carril izquierdo actúa como Bus-VAO, podrán utilizar el carril los autobuses, los vehículos con dos o más ocupantes, las motocicletas y los vehículos autorizados. Se recuerda que los vehículos eléctricos no podrán circular por el carril Bus-VAO si viaja únicamente el conductor. Fuera de estos periodos, el carril continuará funcionando como un carril de circulación general.

Funcionamiento del carril

Este nuevo Bus-VAO no es un carril con separación física, sino que el carril izquierdo de cada sentido de la autovía entre Madrid y Alcalá de Henares se ha habilitado tecnológicamente mediante gestión dinámica de la capacidad viaria en tiempo real para que, en horas punta sea carril Bus-VAO y, en el resto de las horas, funcione como un carril de libre circulación.

En esta primera fase de explotación, tanto en el periodo de prueba como cuando su funcionamiento ya sea ordinario, el tramo operativo llegará sólo hasta Torrejón de Ardoz, aunque la infraestructura esté preparada para implantarlo hasta Alcalá de Henares, ya en una segunda fase.

Al tratarse de un carril de gestión dinámica, la entrada y la salida solo podrán realizarse en los puntos específicamente habilitados y cuando la señalización así lo indique. Para ello el sistema cuenta con:

Balizas luminosas instaladas en la calzada: de color verde en las zonas donde está permitido acceder o abandonar el carril y de color ámbar en los tramos donde estas maniobras no estén autorizadas. Cuando las balizas permanezcan apagadas , el carril funcionará como un carril de circulación general.

de color en las zonas donde está permitido acceder o abandonar el carril y de color en los tramos donde estas maniobras no estén autorizadas. Cuando las balizas permanezcan , el carril funcionará como un carril de circulación general. Marcas viales , que delimitan las zonas de incorporación y salida.

, que delimitan las zonas de incorporación y salida. Paneles de mensaje variable, situados en los pórticos de la autovía, que informarán mediante pictogramas de cuándo el carril Bus-VAO esté operativo y de las condiciones de su utilización.

En sentido Madrid, las incorporaciones al carril estarán situadas a la altura de Torrejón de Ardoz (pk 18+600), Rejas (pk 13+600) y Canillejas (pk 7+700), mientras que la salida se realizará sólo y exclusivamente en Avenida de América, sin posibilidad de salir antes.

En sentido salida de Madrid, los accesos se localizarán a la altura de Arturo Soria-Josefa Valcárcel (pk 5+850) y del nudo Eisenhower (pk 11+400), con salidas en Canillejas (pk 9+100) y Rejas (pk 15+200), donde finaliza el tramo operativo.

El carril dispone, además, de un sistema de vigilancia basado en equipos de lectura de matrículas y detección de ocupación de los vehículos, que permitirá controlar el cumplimiento de las condiciones de uso.

Prueba piloto con los autobuses del CRTM

De forma paralela y como parte de esta fase, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid desarrollará, a partir del próximo lunes 3, una prueba piloto del funcionamiento del transporte público, con el objetivo de analizar su eficacia en condiciones reales de circulación y evaluar los beneficios para los usuarios del corredor de la A-2.

El objetivo que se persigue es mejorar los tiempos de viaje y flexibilizar la oferta para que el usuario pueda elegir trayectos directos o con paradas intermedias.

Participarán en esta fase piloto diez líneas interurbanas del corredor de la A-2: las líneas 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261, procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y municipios del entorno, así como las líneas 281, 282 y 283, que conectan Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo con Madrid.

La prueba se desarrollará de forma gradual y en coordinación con la DGT, de modo que entre las 7:00 y las 9:00 horas circularán hacia Madrid 107 expediciones, de las que 40 serán servicios exprés que utilizarán el carril Bus-VAO, lo que representa aproximadamente el 37% de la oferta disponible. En sentido salida de Madrid se han programado 83 expediciones, de las cuales 32 serán servicios exprés. Además, los viernes por la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas, circularán 75 expediciones, de las que 30 utilizarán el carril reservado.