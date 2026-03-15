Es compacto y tiene gran maletero, pero también puede ser deportivo por poco más de 20.000 euros

El Skoda Fabia lleva más de dos décadas y media siendo un referente de los compactos, nada más y nada menos que en uno de los segmentos más convocantes. Sin embargo, también lleva en la sangre el ADN de competición, ya que desde hace años sirve su plataforma y su nombre a los coches que la marca pone a correr en el rallye, donde se mueven como peces en el agua. El resultado es un hatchback para el día a día en ciudad, pero conectado material y espiritualmente al mundo del rendimiento.

En otras palabras, este modelo te da practicidad de urbano y, como una de sus principales fortalezas, un notable volumen de 380 litros básicos en el maletero, que además, entre ganchos, estantes y demás accesorios, destaca por su versatilidad. Pero también puede llevar ese ADN deportivo y por poco más de 20.000 euros. No hace falta apuntar al Fabia 130, la edición limitada que los checos han lanzado con motivo de su 130° aniversario. Bueno, todo depende de lo que quieras, pues si te seduce la idea de hacerte con el Fabia más potente jamás fabricado, esa es la respuesta.

Ahora bien, el Skoda Fabia Monte Carlo –el nombre, referencia del tradicional reducto del rallye europeo, lo dice todo– es más que un tope de gama de serie. Representa el equilibrio entre coche de uso diario, con carácter y que se enmarca en el rango de la accesibilidad, sobre todo cuando lo financias.

Skoda Fabia Monte Carlo | Skoda

Skoda Fabia Monte Carlo: equipamiento, consumos y precios

Es el Skoda Fabia una prueba de que los conductores siguen apostando por motores de gasolina que garantizan bajos consumos. La versión de acceso con el motor TSI de un litro –aunque el modelo ofrece uno algo más accesible– inicia por encima de los 17.000 euros y parte de un homologado de 4,9 l/100 km. En modo Monte Carlo, este popular cinco puertas se anuncia –siempre sujeto a financiación– desde 22.050 euros con el 1.0 TSI aumentado a 116 CV de potencia, y con un consumo que se contiene entre los 5,2 y 5,3 l/100 km. Sumado a ello, el plus de su acabado.

Este Fabia es uno de esos que se debe contemplar de abajo hacia arriba, porque todo comienza con sus llantas de aleación Monte Carlo de 17 pulgadas, que trabajan junto a una amortiguación deportiva que contribuye a su dinámica de conducción. Los paragolpes deportivos también marcan una diferencia respecto de las versiones más básicas, así también como los elementos y secciones negros en contraste, como la calandra y el techo –los pilares también pueden adoptar este color–. Entre pedales metálicos, el tapizado de tela Monte Carlo y las inserciones en rojo, este tope de gama completa una ambientación interior a tono con su propósito.

La ecuación mejora si, en lugar del motor mencionado, eliges al Fabia Monte Carlo con el 1.5 debajo del capó. El consumo, en este caso de 5,4-5,5 l/100 km, se mantendrá discreto y la potencia crecería hasta una máxima de 150 CV. Financiado, el compacto escalaría a un valor aproximado a 25.000 euros. En conclusión, un coche que no necesita pedir locuras de presupuesto para no decepcionar.