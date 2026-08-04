Denuncian a una vecina por ampliar su plaza de garaje, pero la Justicia les quita la razón

Un grupo de vecinos de Granollers, Barcelona, denunció a la propietaria de una plaza de garaje al considerar que había ampliado su espacio para poder estacionar un coche de mayor tamaño. Según sostenían, las líneas actuales invadían unos 80 centímetros del espacio común destinado a la circulación, lo que supondría ganar 1,21 metros cuadrados respecto a la plaza original.

El conflicto tiene su origen en un problema cada vez más habitual: los coches actuales son más grandes que hace décadas, mientras que muchos garajes antiguos cuentan con plazas más estrechas. En este caso, los vecinos aseguraban que las antiguas marcas del suelo, aunque apenas visibles por el paso del tiempo, demostraban que la plaza había sido ensanchada.

La comunidad llevó el caso a los tribunales, pero la demanda fue desestimada. Posteriormente, la Audiencia Provincial volvió a fallar en contra de los denunciantes al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar cuáles eran los límites reales de la plaza.

La explicación aceptada por la justicia fue distinta a la defendida por los vecinos. Las líneas originales estaban mal trazadas debido a un error de cálculo cometido cuando se pavimentó el garaje, por lo que el anterior propietario repintó las marcas para corregir esa situación, y no para ampliar la plaza. Por ello, las líneas antiguas, ya parcialmente borradas, no sirvieron para demostrar que la propietaria hubiera ocupado parte de la zona común.